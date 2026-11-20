Propunerea legislativă B616/2026, care îngreunează accesul ONG-urilor la sponsorizările din mediul privat, a declanșat o mobilizare masivă. Dacă joi scrisoarea deschisă inițiată de Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) avea peste 300 de semnatari, vineri numărul s-a apropiat deja de 700 de asociații și fundații, spune Carmen Uscatu.

Într-un scurt interviu acordat redacției noastre, Carmen Uscatu, cofondatoarea Dăruiește Viață, critică modul netransparent în care 80 de parlamentari au inițiat acest proiect și îi cheamă pe aleși să vadă cu ochii lor spitalul ridicat exclusiv din bani privați.

A existat consultare cu mediul nonguvernamental?

Cotidianul: A existat vreo consultare cu mediul ONG înainte ca proiectul să fie depus la Parlament?

Carmen Uscatu: Propunerea legislativă a fost depusă fără nicio consultare cu mediul ONG. În acest moment nu avem informații dacă a avut la bază un studiu de impact asupra beneficiarilor, adică zeci de mii de persoane, majoritatea aflate în situații vulnerabile (persoane defavorizate, cu boli grave, copii care provin din medii sărace etc.) care primesc sprijin doar din partea ONG-urilor, în cazuri în care instituțiile statului nu pot oferi acest sprijin – de exemplu în sfera serviciilor de protecție socială sau îngrijire paliativă.

Această abordare, pe ascuns, este o lipsă totală de responsabilitate și de asumare față de cetățeni și față de fiecare dintre noi. Dăruiește Viață a primit susținerea a peste 8.000 de companii pentru construcția Spitalului de Copii de la Marie S. Curie, un loc în care s-au tratat peste 5.500 de copii în primii doi ani de funcționare. Acești copii nu au drept de vot, dar au dreptul la demnitate și la o îngrijire la standarde moderne, care să le ofere șanse în plus la viață. La fel au și cei peste 20.000 de pacienți care se tratează anual la Marie S. Curie, pentru care Dăruiește Viață continuă să construiască un Campus Medical Pediatric – primul de acest fel din România. Vocea lor, a părinților lor și a cadrelor medicale trebuie ascultată de reprezentanții noștri din Parlament.

Care sunt direcțiile dacă trece proiectul de lege?

Cotidianul: Care este, de fapt, miza acestui proiect și ce șanse reale are scrisoarea deschisă să aibă sorți de izbândă? Dacă demersul nu reușește și proiectul merge mai departe, care sunt următorii pași? Luați în calcul participarea la comisiile parlamentare sau alte acțiuni?

Carmen Uscatu: Dăruiește Viață s-a alăturat inițiativei ARC (Asociația pentru Relații Comunitare) și a semnat scrisoarea deschisă către senatorii și deputații care au inițiat acest proiect legislativ. Ieri erau 300 de semnatari, iar astăzi numărul se apropie de 700 de asociații și fundații. Vom continua să susținem inițiativa ARC pentru retragerea acestei propuneri legislative, prin mijloacele pe care le avem la dispoziție, inclusiv prin colaborare și dialog deschis.

Totodată, îi invităm pe parlamentarii care au inițiat această lege, dar și pe cei care urmează să o voteze, să vină în vizită la spitalul construit la Marie S. Curie. Să-i cunoască pe copiii care se tratează într-un spital construit la cele mai înalte standarde. Să le cunoască pe mămicile care nu mai stau acum pe un scaun, lângă patul copiilor lor, care au un spațiu în care să-și tragă sufletul cât timp sunt internați și care au încrederea că se face tot ce este omenește posibil pentru copilul lor. Să vină să vadă impactul muncii noastre și rezultatul implicării directe a mediului privat în societate. Și îi rugăm să ne lase să ne facem treaba, să mișcăm România înainte.

Cine sunt cei 80 de parlamentari care au semnat proiectul B616/2026

Propunerea legislativă contestată de societatea civilă poartă semnăturile a 18 senatori și 62 de deputați. Majoritatea inițiatorilor provin din PSD: 53 de parlamentari social-democrați și doi deputați afiliați grupului. Lista este completată de 18 deputați AUR, șase parlamentari PNL (doi senatori și patru deputați) și un deputat UPR.

Printre numele sonore din PSD se află ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, și foștii miniștri Adrian Câciu, Mihai Fifor, Angel Tîlvăr, Titus Corlățean, Robert Cazanciuc și Bogdan-Gruia Ivan. Au semnat și senatorii Adrian Streinu-Cercel, Carmen Orban și Daniel Zamfir, alături de deputatul Ciprian Șerban.

De la AUR, pe listă figurează Mugur Mihăescu, Lidia Vadim-Tudor, Mihai Enache și Ciprian Paraschiv. Din partea PNL au susținut proiectul senatorii Maria-Gabriela Horga și Mihail Veștea, precum și deputații Florin Roman și Bogdan Huțucă.