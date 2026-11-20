Deputatul Radu Miruță, fost ministru al Apărării a fost declarat în incompatibilitate de Agenția Națională pentru Integritate. Decizia ANI face referire la faptul că Miruță a depus un raport de expertiză judiciară în perioada în timpul mandatului de deputat. Cotidianul a încercat să îl contacteze pe Radu Miruță pentru o reacție, dar acesta nu a răspuns.

UPDATE: Radu Miruță a făcut o conferință de presă în care a explicat de ce nu consideră că este în situația de incompatibilitate.

„ANI a făcut azi o ticăloșie. NU sunt un incident de integritate așa cum am aflat de la TV și apoi din comunicatul ANI. Nu am încălcat nici legea, nici buna credință. Doar ANI și-a contrazis azi decizia anterioară. Prezint public documentele care arată de ce susțin ca e ticăloșie, și mă voi adresa instanței. Încă mai cred ca o decizie luată de o instituție controlată politic în mod arbitrar, poate fi analizată cu date, fapte, probe.

Pe scurt – mi-am făcut datoria (expert judiciar), nu am luat bani pentru asta și ANI care inițial mi-a zis ca pot face expertize ca parlamentar vine câțiva ani mai târziu sa își contrazică propria decizie”, a scris Radu Miruță pe Facebook, în descrierea live-ului cu conferința.



Radu Miruță, declarat incompatibil de ANI

Știrea inițială: „În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară”, se arată în comunicatul de presă emis de ANI.

Decizia invocă și mai multe articole de lege care ar fi fost încălcate de Radu Miruță. „82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor”.

Legea161/2003, Articolul 82 (1) Calitatea de deputat și senator este, de asemenea, incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: e) calitatea de comerciant persoană fizică;

Legea 96/2006; Articolul 16 (2) Calitatea de deputat sau de senator este, de asemenea, incompatibilă cu: e) calitatea de comerciant persoană fizică;



Radu Miruță poate pierde mandatul de parlamentar

Radu Miruță are dreptul de a contesta în instanță raportul întocmit de ANI. Dacă fostul ministru este însă declarat și în instanța incompatibil, acesta își va pierde mandatul de parlamentar și va avea o interdicție de trei ani din a mai candida pentru funcții publice.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)

Persoana (…) față de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, se mai arată în comunicatul ANI.