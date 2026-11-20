Reforma administrativ-teritorială ar putea viza peste jumătate dintre comunele României, dacă PSD va merge pe varianta comasării și a localităților cu mai puțin de 3.000 de locuitori. O analiză realizată de Cotidianul, pe baza datelor Institutului Național de Statistică din 2023, arată că 1.569 dintre cele 2.862 de comune ale țării se află sub acest prag.

Dintre acestea, 429 au cel mult 1.500 de locuitori și sunt cuprinse în varianta de comasare voluntară anunțată de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica (PSD). Lor li s-ar putea adăuga alte 1.140 de comune care au între 1.501 și 3.000 de locuitori, dacă PSD va merge mai departe cu reforma anunțată de europarlamentarul Dragoș Benea.

Extinderea pragului de la 1.500 la 3.000 de locuitori ar însemna că aproape 55% dintre comunele României ar putea fi luate în calcul pentru comasare.

Olt și Teleorman ar fi cele mai afectate

Olt este județul cu cele mai multe comune care nu ating pragul de 3.000 de locuitori. Din cele 104 comune ale județului, 85 se află în această situație. Dintre ele, 23 au cel mult 1.500 de locuitori.

Urmează Teleorman, cu 73 de comune sub 3.000 de locuitori, dintre care 20 nu depășesc pragul de 1.500.

Pe locul al treilea se află Caraș-Severin și Dolj, fiecare cu câte 63 de comune sub 3.000 de locuitori. În Caraș-Severin, 26 dintre acestea au cel mult 1.500 de locuitori, în timp ce în Dolj sunt 21.

Vâlcea are 54 de comune sub pragul de 3.000 de locuitori, iar Alba, 53.

Alte trei județe, Argeș, Bihor și Mureș, au câte 51 de comune în această situație. Cluj și Timiș au fiecare câte 50.

Alba conduce clasamentul localităților sub 1.500 de locuitori

Situația se schimbă dacă luăm în calcul doar comunele cu cel mult 1.500 de locuitori, cele vizate de varianta de comasare voluntară anunțată de Ministerul Dezvoltării.

Alba se află pe primul loc, cu 27 de comune sub acest prag. Urmează Caraș-Severin, Cluj și Hunedoara, fiecare cu câte 26.

În Olt sunt 23 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori, în Mehedinți sunt 22, iar în Dolj, 21, potrivit unei analize Cotidianul din 29 octombrie.

Cum arată reforma extinsă dorită de PSD. Modelul Curților de Apel sau regiuni pe structura ADR-urilor

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica (PSD), a anunțat o variantă de comasare voluntară a celor 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori, așa cum prevede programul de guvernare. Prima etapă ar urma să fie finalizată în luna martie.

PSD discută însă și o reformă mai amplă. Europarlamentarul Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al partidului pentru reforma administrativ-teritorială, a vorbit despre reorganizarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, dar și a orașelor care nu ating pragul de 10.000, într-o conferință de presă din 9 noiembrie.

Potrivit social-democratului, reorganizarea ar trebui făcută în funcție de șase criterii: populație și demografie, sustenabilitate economică, capacitate administrativă, conectivitate, accesibilitate și servicii publice locale.

Dragoș Benea a estimat că între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali – primari, viceprimari și consilieri locali – ar putea dispărea după 2028.

Dacă PSD ar merge pe această variantă, în discuție ar intra 1.569 de comune și alte 117 orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Adică un total de 1.686 de UAT-uri.

Social-democrtul a mai avansat și scenariul reroganizării județelor pe modelul celor 15 Curți de Apel, iar Olguța Vasilescu, edilul Craiovei, a propus o regionalizare după modelul actualelor Asociaţii de Dezvoltare Regională (ADR), opt la număr, respectiv: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, București-Ilfov.