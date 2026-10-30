Cele mai lovite județe de reforma administrației propusă de PSD

În total, 429 de comune au sub 1.500 de locuitori, potrivit datelor prezentate de ministrul Dezvoltării.

Rareș Mereuță - senior editor
Cele mai lovite județe de reforma administrației propusă de PSD

Ministrul Dezvoltării/ Foto: Alexandru Stoica/ Facebook

În total, 429 de comune au sub 1.500 de locuitori, potrivit datelor prezentate de ministrul Dezvoltării.

Alba este județul cu cele mai multe comune care au cel mult 1.500 de locuitori și care ar putea intra în procesul de comasare prevăzut de reforma administrației propusă de PSD. Județul are 27 de astfel de localități.

Pe următoarele locuri, la egalitate, se află Cluj, Caraș-Severin și Hunedoara, fiecare cu câte 26 de UAT-uri. La nivel național, 429 de localități se încadrează în pragul de populație vizat de reformă.

Potrivit datelor obținute de Cotidianul, după Alba, Cluj, Caraș-Severin și Hunedoara, cele mai multe localități vizate se găsesc în județele Olt, cu 23 de UAT-uri, Mehedinți, cu 22, Dolj, cu 21, și Teleorman, cu 20.

Alte județe cu un număr ridicat de unități administrativ-teritoriale care au cel mult 1.500 de locuitori sunt Arad, cu 18, Buzău, cu 16, Mureș, cu 15, Sălaj și Tulcea, cu câte 14, respectiv Vâlcea, cu 13.

La polul opus se află județul Ilfov, unde nicio localitate nu se încadrează în acest prag de populație. Bacău are o singură astfel de unitate administrativ-teritorială, iar Botoșani, Călărași, Dâmbovița și Iași au câte două.

Despre acest subiect a scris și jurnalistul Radu Eremia de la Libertatea.

Tabel generat cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), pe baza datelor Ministerului Dezvoltării consultate de Cotidianul.

Reforma administrației, în două etape: voluntară și obligatorie

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că reforma va fi implementată în două etape. Prima va presupune comasarea voluntară a localităților, iar cea de-a doua ar urma să fie una obligatorie, prin asumare.

„Într-o primă etapă vorbim de comasare voluntară. A doua etapă va fi o comasare prin asumare. O comasare obligatorie în a doua etapă. Adică după 1 martie 2027. Reforma se va aplica din 2028, la următoarele alegeri va fi pusă în aplicare”, a declarat social-democratul Alexandru Stoica.

Potrivit ministrului, prima etapă vizează cele 429 de localități cu cel mult 1.500 de locuitori, însă și localitățile care depășesc acest prag vor putea opta pentru comasare voluntară. Termenul anunțat pentru această etapă este 1 martie 2027.

În privința celei de-a doua etape, Alexandru Stoica a precizat că reorganizarea obligatorie va fi decisă ulterior, după o analiză mai amplă a situației la nivelul județelor.

„Dorința de comasare voluntară se va înfăptui până la 1 martie. Deci, vom face comasarea voluntară până la 1 martie și atunci se va lua decizia pentru comasarea prin asumare”, a adăugat Alexandru Stoica.

Studiu al Funky Citizens despre reforma administrativă. Elena Calistru: „E nasol că harta după care suntem administrați e din 1968”

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1 comentariu

  1. Comunele alea mici in care primarii impreuna cu cloaca din primarie taiau si spanzurau la terenuri, fonduri, lucrari si tot ce misca o sa isi piarda painea? Va dati seama? Si bucurie pe capul comunelor mari care o sa inghita comunele mici, pentru ca o sa aiba painea si cutitul si pentru comunele inglobate.

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