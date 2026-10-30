„Pauză de prietenie” între PSD și UDMR. Social-democrații vor fi supuși unui test în Parlament

Parteneriatul dintre PSD și UDMR este unul de notorietate în istoria politică. Dacă între PSD și PNL întotdeauna a existat o antipatie, fie ea autentică, fie doar ca să dea bine la electorat, UDMR a primit eticheta de partid pragmatic, fie că a fost la putere, fie că s-a aflat în opoziție. UDMR a avut, așadar, în PSD, un aliat de nădejde, pe care să-l poată suna dacă se află în nevoie.

De-a lungul anilor, s-a speculat și s-a scris în momente electorale chiar că UDMR ar fi fost ajutat de acești aliați pentru a face pragul electoral, prin voturi „donate” în anumite județe.

Ce s-a întâmplat în ultimele luni? „Pauză de prietenie”

PSD a fost deranjat de refuzurile consecutive ale UDMR de a intra alături de ei la guvernare. De acolo a început să scârțâie relația dintre cele două partide, au declarat surse politice.

UDMR a luat această decizie în baza unor sondaje interne care arătat că electoratul lor, care este unul pretențios, dă vina pe social-democrați pentru criza guvernamentală și problemele economice, au explicat surse.

„Trebuie să ne uităm atent la ce vrea electoratul. Am mai fost aproape să nu facem pragul, tot într-o perioadă după o criză la fel ca aceasta, în 2012”, au întărit acestea.

Deși Kelemen Hunor discută constant cu Sorin Grindeanu, într-adevăr, „este o pauză de prietenie”, au mărturisit acestea.

UDMR se teme de apropierea PSD de AUR

După cum știm, AUR este un dușman direct al UDMR, iar Uniunea Maghiarilor refuză orice fel de asociere cu partidul lui George Simion. UDMR a vorbit public despre apropierea PSD-AUR.

„Nu suntem noi de vină pentru că Partidul Social Democrat s-a dus către AUR. Este un blocaj total în politica românească. Noi am încercat să formulăm soluţii raţionale pentru deblocarea situaţiei. Nu cred că putem fi ţinuţi noi răspunzători pentru această situaţie. (…) Cea mai viabilă (variantă – n.r.) – ori PSD-ul votează un Guvern PNL-UDMR-USR, ori votăm noi un Guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt şi în aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiştilor”, a afirmat liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, de curând.

Surse din partid au declarat pentru Cotidianul că în PSD circulă acest narativ cum că „UDMR ne-a împins înspre AUR”.

Aceleași surse adaugă că Uniunea Maghiarilor se așteaptă la o schimbare a atitudinii social-democraților și se uită atent către „colaborarea” în floare dintre PSD și AUR. Mai exact, se așteaptă să existe repercusiuni la nivel parlamentar.

Testul de săptămâna viitoare



O sursă a dezvăluit că săptămâna viitoare, social-democrații au de dat un test prin care să demonstreze dacă UDMR se mai poate baza pe aceștia.

Opt senatori AUR au inițiat un proiect de lege prin care cer schimbarea oficială a denumirii stațiunii Balvanyos în „Bălvăniș”, considerată de inițiatori forma românească a toponimului. Deși Senatul a respins proiectul în decembrie 2024, inițiativa se află încă în procedură parlamentară la Camera Deputaților, for decizional.

UDMR va cere să intre la Camera Deputaților pentru a fi respins. În negocierile cu grupurile parlamentare, reprezentanții PSD le-ar fi dat asigurări că vor ajuta la respingerea proiectului. Dacă se țin de cuvânt, vor vedea și în care tabără se situează partidul lui Grindeanu.

Cotidianul a mai scris recent despre proiecte pe care UDMR le-a considerat presiuni.

Proiectul care prevede amenzi pentru oficialii care nu sărută steagul României de Ziua Drapelului Național face parte din „recuzita împotriva UDMR”, au spus reprezentanți ai UDMR sub protecția anonimatului.

La comisia de muncă, deputații social-democrați i-au amenințat pe cei ai Uniunii Maghiare că vor ridica pragul pentru alegerile parlamentare la 10%, astfel încât UDMR să nu mai intre în Legislativ, au specificat surse.

Proiectul care poate lăsa UDMR în afara Parlamentului

AUR propune modificarea legii electorale, prin eliminarea pragului alternativ de 20% din voturi în cel puţin patru circumscripţii.

Formaţiunea vrea ca repartizarea mandatelor parlamentare să fie condiţionată exclusiv de obţinerea a 5% din voturile valabil exprimate la nivel naţional.

Conform Legii 208/2015, un partid poate intra în repartizarea mandatelor parlamentare prin una dintre două variante:

Varianta 1: minimum 5% din voturile valabil exprimate la nivel național.

Varianta 2: minimum 20% din voturi în cel puțin patru circumscripții electorale.

Datorită acestei concentrări, UDMR poate obține peste 20% în cel puțin patru circumscripții, chiar dacă la nivel național nu atinge 5%.

Reforma administrativ-teritorială

Un alt moment recent care a născut semne de întrebare a fost anunțul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, ca Guvernul să își asume răspunderea pe reforma reorganizării administrativ-teritoriale. Un subiect despre care Grindeanu știe că e sensibil pentru UDMR, fiindcă ar pierde multe localități.

Public, UDMR s-a arătat deranjat.

„Eu nu știu dacă se poate face și nu știu dacă trecem așa peste voința cetățenilor care locuiesc în acele localități. Mi se pare o măsură destul de antidemocratică, din punctul meu de vedere. M-a surprins puțin declarația domnului Grindeanu, care vrea ca Guvernul să-și angajeze răspunderea pentru acest proiect”, a spus Csoma Botond, liderul deputaților UDMR.

Pe de altă parte, surse au explicat că UDMR a interpretat-o mai mult în sensul unei strategii politice a lui Sorin Grindeanu, care să aibă un „alibi” dacă reforma nu va fi implementată de acest Guvern. Astfel, s-ar spăla pe mâini de responsabilitate, fiindcă ar avea „dovada” că într-adevăr a vrut să facă reformă, dar nu a fost lăsat.