Guvernul elimină „taxa Temu” prin ordonanța trenuleț / Codul QR de pe bonurile fiscale, amânat / Prima didactică pentru 50.000 de profesori, livrată până la finalul anului

În ceea ce privește autoritățile publice locale, cele care au calitatea de operator de serviciu de alimentare cu energie termică vor putea accesa împrumuturi pentru a achita cheltuielile necesare producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic pentru sezonul rece 2026-2027. Totodată, împrumuturile vor putea fi folosite și pentru plata facturilor restante și acoperirea pierderilor induse de

prestarea serviciului public de termoficare, în cazul unităților administrativ-teritoriale la nivelul cărora funcționează sisteme de alimentare centralizată cu energie termică.

Tot în ordonanța trenuleț, Ministerul Finanțelor propune ca până pe 31 martie 2027 primăriile să poată garanta împrumuturile care urmează a fi contractate de operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine.

De asemenea, tot până la 31 martie 2027, primăriile care au calitatea de operator de serviciu de alimentare cu energie termică vor putea contracta împrumuturi de la instituțiile de credit pentru a cumpăra combustibil necesar asigurării energiei termice la iarnă.

Primăriile vor mai putea solicita împrumuturi și la Ministerul Finanțelor, până la 31 decembrie 2026, în limita a 300.000 de lei, pentru cheltuieli necesare sezonului rece.

De ce este eliminată „taxa Temu”

Ordonanța trenuleț prevede, printre altele, eliminarea „taxei Temu” începând cu data de 1 noiembrie 2026. Taxa logistică, așa cum este denumită oficial, se va mai aplica până pe 31 octombrie. Ea este aplicată coletelor care vin din afara spațiului Uniunii Europene.

„Pentru coletele predate destinatarilor începând cu data de 1 noiembrie 2026 taxa logistică nu se datorează. Sumele încasate cu titlu de taxă logistică de către furnizorii de servicii poștale pentru aceste colete nu se virează la bugetul de stat și se restituie persoanelor de la care au fost încasate, în termen de 30 de zile de la data predării coletului”, se arată în proiectul ordonanței trenuleț.

Ministerul Finanțelor susține că „taxa Temu” va fi eliminată „având în vedere instituirea mecanismelor europene aplicabile coletelor provenite din state terțe (taxa vamală de 3 EUR per articol introdusă prin Regulamentul (UE) 2026/382 al Consiliului și taxa de procesare de 2 EUR per articol stabilită prin Regulamentul (UE) 2026/2108 completat prin Regulamentul delegat (UE) 2026/2152)”.

Astfel, Ministerul Finanțelor susține că este necesară asigurarea coerenței cadrului normativ național cu reglementările europene și evitarea suprapunerii de reglementări cu privire la obligațiile fiscale pentru aceleași fluxuri de colete.

Codul QR de pe bonurile fiscale mai așteaptă

Una dintre modificări este operată la nivelul OUG 68/2025 și prevede amânarea până pe 31 octombrie 2027 intrarea în vigoare a sancțiunilor pentru comercianții care nu emit bonuri fiscale care nu conțin codul de identificare al beneficiarului, numărul de identificare al bonului și datele cerute de lege sub formă de cod QR.

Modificarea vine în contextul în care actuala suspendare a sancțiunilor expiră la data de 1 noiembrie 2026.

Ministerul Finanțelor motivează amânarea prin faptul că nu este timp destul pentru operarea tuturor mecanismelor.

„Etapele obligatorii, interdependente, necesare implementării obligațiilor privind datele înscrise pe bonul fiscal — modificarea legislației de nivel secundar și terțiar din domeniul aparatelor de marcat, dezvoltarea de software de către distribuitorii autorizați, testarea modelelor de aparate de marcat în vederea obținerii suplimentului de aviz tehnic și instalarea noului software la circa 1.000.000 de aparate de marcat — nu pot fi finalizate până la această dată, existând riscul sancționării operatorilor economici fără ca aceștia să fie în culpă”, transmite Ministerul Finanțelor.

Peste 50.000 de profesori vor primi primele de carieră didactică până la finalul anului

O altă măsura prezentă în proiectul ordonanței trenuleț vizează cardurile cu primele didactice ale profesorilor. Deși ar fi trebuit ca dispozitivele să fie alimentate până pe 31 august 2026, Ministerul Educației a solicitat prelungirea perioadei de alimentare până la data de 31 decembrie 2026.

Ministerul Finanțelor susține că prelungirea este necesară pentru că din 255.783 de beneficiari validați, 52.260 de persoane nu au primit prima de carieră didactică.

„Adoptarea acestei măsuri este justificată de necesitatea asigurării condițiilor administrative și operaționale necesare pentru finalizarea procesului de alimentare a măsurilor de susținere aferente anului școlar/universitar 2025–2026”, se arată în proiectul ordonanței.

Prima de carieră didactică se acordă personalului din învăţământul preuniversitar de stat, cadre didactice, didactice auxiliare, aflate în activitate în anul şcolar 2025-2026, precum şi pentru personalul didactic având gradul didactic de conferenţiar, şef de lucrări/lector şi asistent universitar, precum şi pentru personalul didactic auxiliar, din sistemul de învățământ universitar de stat, aflat în activitate în anul universitar 2025-2026.