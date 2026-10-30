Reducerea accizei la motorină și plafonarea adaosului comercial la carburanți se prelungesc până în februarie 2027

Guvernul Luca Niculescu urmează să adopte vineri prelungirea cu încă trei luni a măsurilor de protecție aplicate pe piața carburanților, în contextul în care prețurile la petrol și motorină se mențin la niveluri ridicate, potrivit unei hotărâri de guvern.

Decizia are în vedere menținerea presiunilor asupra pieței internaționale, dar și evoluția prețurilor la pompă, care au continuat să crească în ultimele luni, în ciuda măsurilor de sprijin aflate deja în vigoare.

Printre măsurile care vor continua să se aplice se numără mecanismul de reducere a accizei la motorina standard cu 5% până la 25%, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. De asemenea, va fi menținută limitarea adaosului comercial la carburanți la nivelul mediei anuale practicate de fiecare operator în 2025, precum și restricțiile privind exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței, care necesită acordul prealabil al autorităților.

Analizele Ministerului Finanțelor arată că indicatorii care determină reducerea accizei au depășit constant pragul de activare de 5%, iar din septembrie au trecut peste nivelul corespunzător reducerii maxime de 25%.

Potrivit notei de fundamentare, în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, cotația Platts pentru motorină a fost mai mare cu 121%, iar prețul petrolului Brent a crescut cu 58%. În același interval, motorina s-a scumpit la pompă cu 38%, iar benzina cu 33%.

Datele pentru perioada 1-12 octombrie indică noi creșteri ale prețurilor medii, motorina standard ajungând la 10,92 lei pe litru, iar benzina standard la 10,11 lei pe litru.

Fără limitarea accizei, motorina ar fi ajuns la 11,72 lei pe litru

Autoritățile susțin că prelungirea măsurilor este justificată și de faptul că, în perioada 13 septembrie – 12 octombrie 2026, cotația motorinei Platts a fost cu 43,6% peste media ultimelor 12 luni, în timp ce cotația petrolului Brent a înregistrat o creștere de 23,2%.

În cazul motorinei, creșterea prețului la pompă a fost limitată de reducerea accizei. Fără această facilitate, prețul mediu ar fi ajuns la aproximativ 11,72 lei pe litru, cu circa 29% peste media ultimelor 12 luni, potrivit estimărilor prezentate în document.

Proiectul prevede că mecanismul de reducere a accizei va funcționa în continuare pe perioade de câte 15 zile, în funcție de evoluția indicatorilor de piață. Dacă variația cotațiilor internaționale sau a prețurilor la pompă va coborî sub pragul de 5%, reducerea accizei nu se va mai aplica pentru următoarea perioadă de analiză.