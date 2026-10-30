Fantome pe TikTok. Cum își sperie părinții copiii pentru vizualizări. Poliția vorbește de abuz emoțional

Provocarea „Ghost Prank” folosește un filtru care face să apară o fantomă în spatele copiilor filmați, iar unii părinți nu se opresc nici când cei mici plâng.

Liliana Vornicu
Fantome pe TikTok. Cum își sperie părinții copiii pentru vizualizări. Poliția vorbește de abuz emoțional

Sursa foto: captură pentrupatrie.mai.gov.ro

Provocarea „Ghost Prank” folosește un filtru care face să apară o fantomă în spatele copiilor filmați, iar unii părinți nu se opresc nici când cei mici plâng.

O provocare virală de pe TikTok, răspândită în preajma Halloweenului, a ajuns în atenția Poliției Române. Polițiștii consideră că părinții care își sperie copiii pentru vizualizări comit un abuz emoțional și le cer să nu facă din spaima celor mici un spectacol pentru rețelele sociale.

Cum funcționează „Ghost Prank”

Provocarea se bazează pe un filtru care simulează apariția unei fantome în spatele celui aflat în fața camerei. În clipurile care s-au viralizat, părinții își așază copiii în fața telefonului și le urmăresc reacțiile de groază, potrivit pentrupatrie.mai.gov.ro.

Unii adulți nu se opresc din filmat nici atunci când cei mici izbucnesc în plâns, le cer să oprească telefonul sau încearcă să se retragă, ba chiar se amuză în continuare și publică imaginile pe internet.

Există și clipuri în care copiii sunt ținuți închiși în camere, fără să li se permită să iasă, oricât ar încerca să scape.

Avertismentul polițiștilor: nu e o farsă

Răspândirea acestor videoclipuri a atras atenția autorităților, care spun că o asemenea experiență poate lăsa urme asupra echilibrului emoțional al copiilor. Poliția Română a reacționat printr-un mesaj adresat părinților implicați în provocare.

„Crezi că e doar o glumă? Nu. Dacă cel care filmează râde, iar cel care plânge de groază este un copil, nu e o farsă, este abuz emoțional”, au precizat reprezentanții instituției.

Autoritățile subliniază că adulții au datoria să le asigure celor mici un mediu sigur și protejat, în loc să le provoace frică doar ca să strângă vizualizări și reacții online.

Ce riscă cei mici

Specialiștii atrag atenția că asemenea episoade pot contribui la apariția anxietății și a tulburărilor de somn, dar pot știrbi și încrederea copiilor în propriii părinți, conform aceleiași surse.
Cum pot fi semnalate clipurile

Orice utilizator care dă peste videoclipuri cu minori speriați, umiliți sau hărțuiți le poate raporta direct din TikTok, platforma oferind posibilitatea de a semnala conținutul în care copiii sunt supuși unor asemenea tratamente.

Apel către părinți

Polițiștii avertizează părinții și spun că datoria adultului este să protejeze copilul de monștri și că nimic nu ar trebui să fie mai importantă decât siguranța lor.

„Datoria adultului este să protejeze copilul de monștri, nu să îi aducă în cameră pentru câteva vizualizări. Ne adresăm părinților să nu încurajeze și să nu transforme reacțiile de teamă ale copiilor în surse de divertisment pentru mediul online și nu numai. Nicio provocare virală nu ar trebui să fie mai importantă decât siguranța și echilibrul emoțional al unui copil”, a mai transmis Poliția Română.

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