Soția lui George Simion, Ilinca, reclamă acțiuni de hărțuire: Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!

Ilinca Simion a lansat un mesaj prin intermediul unei postări pe rețeaua de socializare Facebook, prin care cere încetarea imediată a presiunilor exercitate asupra familiei sale. Soția lui George Simion a relatat public o serie de episoade repetate de hărțuire la care ar fi fost supusă în ultima perioadă în proximitatea locuinței.

În mesajul său amplu, aceasta menționează că se confruntă constant cu apeluri nocturne la interfon, cu primirea unor persoane necunoscute la ușă sub pretextul colectării de donații pentru biserici, precum și cu prezența unor jurnaliști sau a unor indivizi care îi supraveghează zona blocului. Totodată, ea susține că pe zidurile din apropierea imobilului în care locuiește au fost realizate inscripții prin intermediul unor stenciluri executate la comandă politică.

„ÎNCETAȚI! Măcar în al 12-lea ceas! Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea! Nu-mi mai sunați părinții și socrii! Nu-mi mai trimiteți oameni la ușă sub pretextul donațiilor pentru biserici! Și nu-mi mai trimiteți «jurnaliști» să pândească pe la bloc și nici să mâzgălească cu stenciluri făcute la comanda politică!”, a scris Ilinca Simion.

Reclamații privind siguranța familiei și presiunea psihologică

Ilinca Simion a subliniat că situația a ajuns într-un punct critic în care îi este teamă să iasă din locuință alături de copilul ei. Aceasta acuză un risc constant de a fi urmărită sau interceptată în spațiul public de către persoane necunoscute.

În același context, soția liderului AUR a atras atenția asupra stării sale delicate de sănătate și a vulnerabilității majore prin care trece în această perioadă. Ea a menționat explicit că se află în a treizeci și patra săptămână de sarcină.

„Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul, nu cumva să mă trezesc cu cineva care mă așteaptă sau mă urmărește. Sunt însărcinată în 34 de săptămâni și nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva. Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!”, a adăugat aceasta în mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.