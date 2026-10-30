Trump și Melania, gazde pentru 6.000 de oaspeți. Cum a arătat petrecerea de Halloween de la Casa Albă

Costume, dulciuri și autografe prezidențiale

Printre micii colindători s-au amestecat părinți fondatori și dinozauri, dar și soldați în uniforme de camuflaj și banane de un galben aprins.

Un băiat îmbrăcat ca unul dintre părinții fondatori i-a cerut președintelui semnătura pe un document istoric. Nu se știe sigur ce document era, fie Constituția, fie Declarația de Independență. Trump și-a lăsat autograful și pe uniformele a doi piloți de curse, arată nypost.com.

Momentele, printre care și numeroase îmbrățișări, au fost imortalizate în multe fotografii, inclusiv de părinții prezenți cu camerele.

Două treceri ale avionului prezidențial

Ușor de recunoscut după combinația de roșu, alb, albastru și auriu, noul Air Force One a zburat zgomotos peste Peluza de Sud, după care a făcut cale întoarsă pentru o ultimă trecere.

Trump a făcut o pauză ca să le arate copiilor aeronava, apoi a revenit la petrecere.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă veselă, iar la un moment dat președintele a dansat câțiva pași pe tema muzicală din „Vânătorii de fantome”, arată sursa citată.

Fundal sonor: coarde și fierăstraie

Pe parcursul petrecerii, ansamblul de coarde al Forțelor Aeriene ale SUA a cântat melodii cu tentă înfricoșătoare.

Invitații: familii din administrație, militari și polițiști

Mai mulți membri ai administrației au venit împreună cu familiile, între care secretarul Războiului, Pete Hegseth, șeful adjunct de cabinet Stephen Miller și reprezentantul SUA pentru comerț, Jamieson Greer.

La eveniment au fost prezente și familii ale militarilor și polițiștilor, dar și familii adoptive sau de plasament, conform aceleiași surse.

Lună portocalie și dovleci pe peluză

Pentru această ocazie, Peluza de Sud a primit un decor special. Pe balconul de deasupra a fost montată o lună de toamnă de mari dimensiuni, care strălucea în nuanțe portocalii, iar prin fața ei păreau să zboare siluete de lilieci. Peluza era acoperită cu dovleci de toate tipurile.

Cărți de colorat și experimente științifice

Dincolo de dulciuri, copiii au primit și alte cadouri. Departamentul Trezoreriei a distribuit cărți de colorat care promovau Conturile Trump (Trump Accounts), iar Center of Science and Industry le-a oferit celor mici un kit STEAM cu experimente științifice.