PACE mobilizează simpatizanții lui Georgescu în fața Arestului Central. Peia lansează „Ora pentru PACE”.

Senatorul Ninel Peia a lansat un apel pentru organizarea unor manifestații zilnice în București. Manifestațiile sunt programate în fața clădirii Arestului Central din Capitală. Adunările publice încep vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 15:00. Partidul PACE, condus de parlamentar, a inițiat aceste mișcări de stradă sub titulatura „Ora pentru PACE – Călin Georgescu”.

Scopul asumat al acestor manifestații este contestarea publică a deciziei instanței cu privire la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. PACE Întâi România a transmis un comunicat oficial pentru a explica motivele acestor adunări de stradă.

Critici la adresa instituțiilor și prezumția de nevinovăție

Liderul PACE a justificat necesitatea protestului prin starea actuală a societății. El a invocat o distanțare între cetățean și aparatul de stat, și a acuzat lipsa de reacție a autorităților.

„Există momente în viața unei democrații în care tăcerea instituțiilor, neliniștea societății și neîncrederea dintre cetățean și stat trebuie întâmpinate prin dialog public, transparență și respectarea necondiționată a legii”, a transmis liderul PACE.

Organizatorii au cerut respectarea prezumției de nevinovăție. În comunicatul de presă emis, Peia a subliniat că măsura preventivă decisă de judecători nu echivalează cu un verdict final sau cu o formă de vinovăție dovedită.

„Arestarea preventivă nu reprezintă o condamnare, iar prezumția de nevinovăție nu este un privilegiu acordat de stat, ci un drept fundamental garantat fiecărui cetățean”, a explicat parlamentarul.

Apelul către presă și limitele manifestației

Reprezentanții grupului parlamentar au adresat o invitație redacțiilor și echipelor de televiziune. Partidul PACE solicită prezența reporterilor la Arestul Central pentru a mediatiza evenimentul. Inițiatorii adunărilor au precizat că jurnaliștii au libertatea de a relata faptele așa cum doresc, fără presiuni editoriale.

„Nu cerem presei să adopte o anumită poziție. Cerem ca fiecare voce să poată fi auzită, iar faptele să fie prezentate cu responsabilitate”, se mai arată în comunicatul semnat de senator.

Textul insistă asupra caracterului pașnic al acestor acțiuni de stradă. Politicianul a susținut că manifestațiile nu au rolul de a pune presiune pe magistrați. De asemenea, el a respins intenția de a bloca activitatea autorităților abilitate. Liderul PACE-Întâi România a descris aceste întâlniri drept o simplă exercitare a dreptului constituțional la întrunire.

„Ora pentru PACE nu este o oră a urii, a amenințărilor sau a confruntării. Este o oră a demnității, a libertății și a dreptului de a pune întrebări”, a concluzionat Ninel Peia.

La final, organizatorii au asigurat publicul că vor respecta procedurile legale în vigoare și măsurile de siguranță publică pe toată durata manifestațiilor din Capitală.