Peste 850.000 de euro din biletele vândute de Dan Air au rămas blocați. Ce se întâmplă cu zborurile

Compania aeriană DAN AIR avertizează că unele dintre zborurile sale ar putea fi anulate, după ce procesatorul de plăți NETOPIA ar fi oprit transferul încasărilor din vânzarea biletelor de avion. Este vorba despre o sumă care depășește 850.000 de euro, bani pe care operatorul aerian susține că nu îi mai poate folosi pentru plata combustibilului, a taxelor aeroportuare și a serviciilor de navigație aeriană. În paralel, compania acuză conducerea Aeroportului Internațional Bacău de presiuni financiare și cere demisia celor responsabili.

Potrivit DAN AIR, blocarea decontărilor ar fi început pe 23 octombrie 2026, fără o notificare prealabilă. Procesatorul NETOPIA continuă să încaseze plățile pasagerilor pentru biletele de avion, însă nu mai transferă sumele către compania aeriană, notează Economica.

Reprezentanții DAN AIR susțin că au continuat să opereze cursele folosind rezervele proprii și au achitat combustibilul și celelalte cheltuieli necesare desfășurării zborurilor. Situația ar deveni însă tot mai dificilă, în condițiile în care banii încasați din vânzarea biletelor nu mai ajung la operator.

Compania avertizează că eventualele anulări vor fi decise cât mai aproape de ora plecării, pentru a căuta până în ultimul moment soluții care să permită efectuarea curselor. Pasagerii afectați ar urma să fie informați direct și să beneficieze de drepturile prevăzute de legislația europeană.

DAN AIR a ajuns în instanță cu NETOPIA

În încercarea de a recupera banii, DAN AIR a solicitat Tribunalului București emiterea unei ordonanțe președințiale prin care procesatorul de plăți să fie obligat să reia decontările și să vireze sumele reținute.

Dosarul a fost înregistrat pe 28 octombrie, iar primul termen de judecată a fost stabilit pentru 6 noiembrie. Compania a solicitat și preschimbarea urgentă a termenului, argumentând că fiecare zi în care încasările rămân blocate pune în pericol programul de zbor.

DAN AIR invocă și o hotărâre a Tribunalului Ilfov din 23 octombrie, prin care au fost suspendate provizoriu executările silite asupra bunurilor companiei până la soluționarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței. Operatorul aerian consideră că reținerea integrală a încasărilor funcționează ca o „poprire mascată”, în condițiile în care instanța a dispus deja suspendarea executărilor silite.

Ce spune NETOPIA despre banii blocați

De cealaltă parte, NETOPIA susține că prioritatea sa este protejarea pasagerilor care au cumpărat bilete de avion și au achitat cu cardul.

Procesatorul explică faptul că biletele sunt plătite în avans, uneori cu luni înainte de efectuarea zborurilor. În cazul anulării unei curse, pasagerii pot solicita recuperarea banilor prin procedura de chargeback, mecanism prin care sumele sunt returnate titularilor de card.

NETOPIA consideră că trebuie să protejeze clienții în eventualitatea în care DAN AIR nu ar mai avea resursele necesare pentru a le restitui banii. Compania nu a confirmat și nici nu a infirmat suma de peste 850.000 de euro invocată de operatorul aerian.

Acuzații și la adresa Aeroportului Bacău

Conflictul nu se limitează la procesatorul de plăți. DAN AIR acuză și conducerea Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău că solicită achitarea unor datorii suplimentare, în condițiile în care compania se confruntă deja cu blocarea încasărilor.

Operatorul aerian afirmă că a plătit pe 26 octombrie suma de 100.000 de lei, reprezentând aproximativ 10% din datoria către aeroport. Cu toate acestea, conducerea companiei susține că directorul general al aeroportului a solicitat o nouă plată până la sfârșitul săptămânii pentru continuarea serviciilor de handling.

DAN AIR consideră că astfel de solicitări îi pot afecta și mai mult activitatea și avertizează că dispariția unui operator aerian ar reduce conectivitatea regiunii Moldovei și concurența de pe piață.