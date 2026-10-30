Colectiv, după 11 ani. Laurențiu Istrate, tatăl lui Bogdan, vitimă în incendiu: “Durerea nu trece, intensitatea ei nu scade, doar ne obișnuim cu ea. Au rămas poze, amintiri, chitara”

Laurențiu Istrate este tatăl lui Bogdan Istrate, tânăr care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, la două săptămâni după incendiul devastator din seara de 30 octombrie 2015. Bogdan avea 22 de ani. “Am înțeles ulterior, ca de fapt, sistemul era și este în continuare neputincios în astfel de accidente colective, ca pe noi ne-au mințit”, spune Laurențiu Istrate. Tatăl lui Bogdan a răspuns pentru cotidianul.ro mai multor întrebări legate de cum percepe sistemul la 11 ani de la Colectiv și de modul în care ar fi evoluat lucrurile dacă băiatul ar fi fost transferat în străinătate.

Ce simțiți acum, la 11 ani de la Colectiv, cum vedeți sistemul?

“Vrem nu vrem, timpul trece. Au rămas poze, amintiri, chitara și celelalte lucruri legate de muzica și facultate care ni-l țin pe Bogdan aproape. Dar ce am învățat în acești ani, este ca durerea nu trece, intensitatea ei nu scade, doar ne obișnuim cu ea. Acum 11 ani am sperat, am petrecut 13 zile în spital, trecând treptat de la disperare la încrederea că el este mai bine și poate fi salvat, de la îndoieli privind modul în care sunt tratați și condițiile în care sunt ținuți, ajungând la deznodământul tragic prin care nu doresc sa mai treacă și alți părinți”, spune Laurențiu Istrate.

“Am înțeles ulterior, ca de fapt, sistemul era și este în continuare neputincios în astfel de accidente colective, că pe noi ne-au mințit, ne-au manipulat, chiar că ne-au ținut captivi aș putea spune”, a adăugat acesta.

Plângere penală pentru tot ce a însemnat tratamentul pacienților arși la Colectiv. Laurențiu Istrate, dezamăgit de decizia procurorilor în dosarul Colectiv 2.

„Pentru că autoritățile și conducerea spitalelor au ascuns condițiile total insalubre din spitale si lipsa de experiență a medicilor în cazul marilor arși, pana la decizia autorităților de la acel moment de a-i tine în aceste condiții cu toate ca se știa despre infectiile nosocomiale prezente în spitale și sensibilitatea pacienților cu arsuri la aceste infecții am considerat ca suntem indreptatiti sa facem plangere penala pentru tot ce a însemnat tratamentul pacienților arși. Cu toate ca în dosarele medicale exista raportate infecțiile nosocomiale și dovezi ale deceselor datorate acestor infecții, procurorii au ales să dea neînceperea urmăririi penale în dosarul Colectiv 2”, a spus Laurențiu Istrate.

Care ar fi fost șansele lui Bogdan dacă ar fi fost tratat în străinătate?

Cu totul altfel ar fi stat lucrurile dacă Bogdan ar fi fost tratat în condiții optime de spitalizare, în țară, sau dacă ar fi ajuns la timp la un spital din străinătate, spune tatăl său.

„În ce privește șansele lui Bogdan, dacă ar fi avut parte de condiții de spitalizare corecte și tratament de specialitate din momentul internării, sau măcar să fi fost transferat într-un astfel de loc în primele 72 de ore de la incendiu ar fi avut infinit mai multe șanse de a supraviețui. Din păcate sistemul nu a făcut progrese vizibile în acești 11 ani. În spitale chiar și pentru pacienți care nu sunt mari arși, sunt cazuri documentate de pacienți cu infecții nosocomiale cu consecințe grave, nu există încă un spital de mari arși, nu mai vorbim de faptul că în cazul accidentelor grave petrecute după Colectiv decizia de a trimite pacienții în străinătate a fost luată foarte greu, de cele mai multe ori la presiunea organizațiilor civice”, spune acesta.

Ce vă supără acum cel mai mult?

Laurențiu Istrate este dezamăgit în ceea ce privește modul în care au evoluat lucrurile în decurs de 11 ani de la tragedie. Mesajul său pentru guvernanți este unul tranșant. România nu are vreo șansă să se facă bine.

“Personal sunt total dezamăgit ca după așa o tragedie nu s-a făcut nimic care să schimbe radical lucrurile în sensul siguranței noastre și a unui sistem medical performant. Atât timp cât la vârf deciziile se iau prin prisma intereselor personale și de grup cred că România nu are vreo șansă să se facă bine. Așa că am un mesaj pentru guvernanți, pentru politicieni în general și în special pentru cei corupți și/sau incompetenți: Domnilor, uitați-vă în oglindă, gândiți-vă bine și fiți sinceri cu voi. Dacă aveți îndoieli că puteți face ceva bun pentru țara asta frumoasă și pentru locuitorii ei, retrageți-vă discret și lăsați-i pe alții care chiar doresc să dezvolte România. Sunt mulți tineri onești, cu experiență și bine pregătiți în țara asta, dar nu au loc de tupeul și nesimțirea voastră”, a declarat pentru cotidianul.ro Laurențiu Istrate, tatăl lui Bogdan, tânăr mort în spital, după două săptămâni de la incendiul din clubul Colectiv.