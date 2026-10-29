30 de persoane protestează în sprijinul lui Călin Georgescu în fața Arestului Central. George Simion: „Nu o să anunț pe nimeni, o să merg cu 50 de oameni”

Mai multe persoane s-au adunat joi seara în fața Arestului Central din Capitală după ce și liderul George Simion a adresat un nou apel susținătorilor lui Călin Georgescu să nu renunțe la protest.

Spre deosebire de zilele trecute, când erau cu sutele, joi seară, când se lăsase frigul în Capitală și ploaia a venit în rafale, doar câteva zeci de persoane s-au adunat să-l mai susțină pe cel arestat.

Ei scandau: „Dosar fabricat, Călin nevinovat”.

Explicații

Președintele AUR, George Simion, a explicat joi seară, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare de ce nu a participat personal la protestele organizate în fața Arestului Central, unde se află Călin Georgescu.

În opinia sa, criticile privind lipsa de implicare a partidului ar urmări provocarea unor tensiuni între susținătorii formațiunii și cei ai lui Călin Georgescu, fără a explica și cui îi atribuie aceste intenții.

Folosind pluralul majestății, Simion a spus că „la Arestul Central nu am fost până acum pentru că au parvenit la noi informații că sunt unii pregătiți acolo să arunce cu pietre și chiar să simuleze o intrare în Arestul Central, ca și cum îi organizează evadarea lui Călin Georgescu”.

El spune că presupusul incident ar fi avut rolul de a-l prezenta ca pe organizatorul acestor acțiuni.

„Atât de proști ne cred, tocmai ca să, prin prezența mea acolo, să spună: Simion a organizat totul. Ia uite, violentul Simion”, a spus liderul AUR fără a prezenta vreo dovadă privind presupusul plan.

„O să merg și eu pentru a da un exemplu”

În schimb, el a recunoscut că membrii AUR au participat constant la proteste pro-Georgescu, inclusiv la cele din fața instanțelor.

„Permanent au fost membri AUR acolo. O să merg și eu pentru a da un exemplu. Nu o să anunț pe nimeni când merg, cum merg și o să merg cu 50 de oameni”, a declarat Simion.

El susține că ar exista chiar și o campanie menită să descurajeze participarea membrilor AUR la proteste, din nou fără a oferi vreo dovadă.

George Simion a anunțat că partidul va participa la pregătirea unei manifestații de amploare. „Vom implica oameni de la noi și ne vom implica cu toată forța noastră pentru a organiza un mare protest pe care nu dorim să-l politizăm”, a spus Simion.

„Doar AUR nu este suficient”

El a spus că nu doar AUR ar trebui să se implice și că manifestațiile nu ar trebui organizate exclusiv sub sigla partidului.

„Doar AUR nu este suficient. Nu avem de unde scoate din buzunar, dintr-un joben magic, 50.000 de oameni, dar oamenii care se mobilizează cu toții în aceeași zi, la aceeași oră pot fi sute de mii”, a spus acesta.

Simion spune că aleargă „din aeroport în aeroport, nu că-mi place să mă plimb, nu că-mi place să fac turism, ci pentru a duce la urechea tuturor liderilor mondiali această problemă”.

„Îi vom fi alături”

El a spus că partidul continuă să o sprijine pe Cristela Georgescu și pe familia sa. „Nu ne vom dezice de Călin Georgescu și îi vom fi alături”, a spus Simion fără să detalieze în ce ar consta ajutorul.

Curtea de Apel Bucureşti a decis miercuri prelungirea cu 30 de zile a mandatului de arestare preventivă pentru Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune.

Fostul candidat prezidențial este arestat din 29 septembrie, într-un dosar în care este cercetat pentru înșelăciune, cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

De la arestarea sa, susținătorii săi protestează în fața Arestului Central din București.

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