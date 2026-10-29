„Să-și cumpere bilete”. Kremlinul exclude Europa de la negocierile de pace pentru Ucraina

„Ei (europenii) pot participa dacă își cumpără bilete. Dar nimeni nu intenționează să îi invite la masa negocierilor”, a afirmat Ușakov pentru televiziunea publică rusă.

Oficialul a precizat că Moscova și Washingtonul au convenit reluarea negocierilor în format trilateral, fără a include reprezentanți europeni la masa discuțiilor.

Kremlinul spune că negocierile vor continua fără reprezentanți europeni

Ușakov declarase încă de marți că este prematur să se discute despre desemnarea unui negociator european pentru discuțiile privind Ucraina, însă poziția Moscovei contrastează cu cea a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a susținut participarea aliaților europeni la procesul de negociere, mai ales după tensiunile apărute între Kiev și președintele american Donald Trump.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat, la rândul său, că Europa nu a prezentat nimic nou în contactele purtate marți cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit relatării EFE preluate de Agerpres.

Finlanda și Norvegia i-au cerut lui Putin să accepte un armistițiu

Discuțiile despre rolul europenilor în negocierile de pace au loc în contextul unor demersuri diplomatice recente. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul norvegian Jonas Gahr Store au discutat telefonic cu Vladimir Putin, cu sprijinul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a-i cere liderului de la Kremlin să accepte un armistițiu.

Potrivit EFE, Putin le-a transmis celor doi lideri că un acord de pace nu va fi posibil până când nu vor fi luate în considerare interesele naționale ale Rusiei.

Data negocierilor de la Abu Dhabi nu a fost stabilită oficial

Iuri Ușakov a declarat că data exactă a următoarei runde de negocieri va fi anunțată „în curând”.

Moscova propusese ca întâlnirea să aibă loc în a doua săptămână din noiembrie, în timp ce Kievul ar prefera ca discuțiile să fie amânate până în zilele imediat următoare alegerilor legislative din Statele Unite, programate pentru 3 noiembrie.