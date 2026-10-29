Președintele Finlandei și premierul Norvegiei l-au sunat pe Putin, iar liderul de la Kremlin le-a vorbit o oră și jumătate despre slavii medievali

Pe 27 octombrie președintele Finlandei și premierul Norvegiei l-au sunat pe Putin. Desigur, urmau să discute despre pacea în Ucraina. Putin a acceptat discuția la telefon și apoi le-a ținut celor doi un discurs foarte lung despre… istoria slavilor.

Financial Times spune că discuția telefonică urma să dureze o jumătate de oră. Până la urmă a durat o oră și jumătate. Timp în care Putin nu se mai oprea din explicat istoria slavilor.

Putin le tot spunea despre slavi, iar președintele finlandez, Alexander Stubb cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, tot ascultau.

„Stubb și Støre nu l-au întrerupt, pentru a înțelege dacă este serios orientat spre un dialog cu Europa”, menționează FT.

Putin spunea că adevăratele cauze ale războiului din Ucraina se află în istoria slavilor medievali. Cum anume? Nu e foarte clar.

După ce a apărut articolul în FT, a venit și reacția Norvegiei și Finlandei. Prim-ministrul Norvegiei a calificat drept „neadevărată” informația Financial Times.

„Am cerut FT să corecteze acest lucru. Nu este adevărat. Și vor corecta, pentru că noi am fost parte la conversație”, a declarat Støre. Și guvernul finlandez a confirmat că a cerut FT să rectifice articolul.

FT a refuzat: „ne menținem publicarea”.

The Telegraph scrie că discuțiile celor doi lideri scandinavi cu Putin au divizat Europa. The Telegraph spune că Stubb și Støre nu au discutat ideea apelului cu alți lideri europeni.

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a evaluat „foarte sceptic” inițiativa lui Støre și Stubb.

Prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, a declarat că drumul către pace în Ucraina trebuie să treacă prin „forță”, nu prin „împăciuirea” Rusiei.

Politico a vorbit cu un diplomat european care spune:

„Germania, Franța și Regatul Unit funcționează eficient în aceste negocieri. Dacă fiecare țară începe să poarte propriile negocieri cu Moscova, acest lucru va submina poziția unitară a Europei și va duce la consecințe negative”.

Moscova este însă încântată de discuția lui Putin la telefon.

„Dacă Stubb și Støre vor dori să-l sune din nou pe Putin, acesta va ridica întotdeauna receptorul”, a declarat Ușakov, consilierul lui Putin.

Nu este prima dată când Putin vine cu asemenea discursuri despre istorie, care îi lasă fără replică pe cei care îl ascultă.

În interviul pe care l-a dat lui Tucker Carlson în februarie 2024, liderul de la Kremlin, în loc să vorbească despre războiul în Ucraina, a început să povestească despre anul 862, când un prinț scandinav a ajuns în Novgorod.

„Falsuri absolute”, a comentat discursurile istorice ale lui Putin pentru BBC, Sergey Radchenko, istoric la Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

Recent, Putin s-a declarat încântat de un film istoric rusesc. Producția cinematografică este dedicat Țarului Petru cel Mare și apare de azi, 29 octombrie, în cinematografele rusești. Se numește Рождение империи, Rojdenia Imperii, adică, Nașterea imperiului.

„Este atât de bun că aș vrea să-l vadă toți rușii, să fie și în școli. Cred că Guvernul poate plăti biletele la film pentru toată lumea”, a declarat Putin.