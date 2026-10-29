Pumni și insulte în Parlamentul de la Erevan. Incidentul a pornit de la o remarcă sexistă despre interesul femeilor pentru politică

Parlamentul Armeniei s-a transformat într-un adevărat ring de lupte, joi, 29 octombrie, după ce un schimb de replici între reprezentanții puterii și cei ai opoziției a degenerat într-o încăierare. Deputații s-au împins și s-au lovit în plen, iar personalul de securitate a fost chemat să intervină pentru a-i separa. Ședința a fost suspendată în urma incidentului.

Conflictul a izbucnit în timpul unei dezbateri privind desemnarea unui membru al Camerei de Audit, instituția responsabilă de verificarea utilizării fondurilor publice. Tensiunile au crescut după intervenția deputatului Taron Chakhoyan, membru al partidului de guvernământ Contractul Civil, care a făcut referire la o declarație controversată a unei rude a liderului opoziției, Narek Karapetyan.

Chakhoyan i-a reproșat liderului opoziției că familia acestuia nu și-a cerut scuze pentru comentariile făcute anterior de vărul său, Sargis Karapetyan, în legătură cu femeile și satisfacția sexuală. Declarațiile fuseseră făcute înaintea alegerilor, într-un podcast, și au provocat controverse în Armenia.

Cum a început încăierarea din Parlamentul de la Erevan

După ce Chakhoyan a făcut referire la declarațiile controversate, Narek Karapetyan a început să îi răspundă din sală. Schimbul de replici s-a intensificat, iar parlamentarii opoziției s-au ridicat de la locurile lor și s-au apropiat de tribună. Disputa verbală s-a transformat rapid într-o confruntare fizică între deputații celor două tabere.

Imaginile surprinse în timpul incidentului arată parlamentari care se împing și se lovesc, în timp ce alți aleși încearcă să îi despartă. În timpul încăierării au fost aruncate și scaune, iar unii deputați au ajuns la pământ. Potrivit relatărilor din presa locală, cel puțin un parlamentar a fost văzut cu nasul sângerând, iar la Parlament a fost chemată o ambulanță.

Președintele Adunării Naționale, Ruben Rubinyan, nu a întrerupt imediat ședința, afirmând că dorește ca toată lumea să vadă ce se întâmplă. Ulterior, pe măsură ce violențele s-au extins, acesta a anunțat o pauză și a solicitat intervenția personalului de securitate. Potrivit presei, confruntările au continuat și pe coridoarele clădirii Parlamentului.

Președintele Parlamentului a dat vina pe liderul opoziției

După reluarea ședinței, Ruben Rubinyan l-a acuzat pe Narek Karapetyan că a provocat incidentul. Președintele Parlamentului a declarat că a revăzut înregistrările video și că, în opinia sa, deputatul Taron Chakhoyan nu folosise expresii jignitoare în intervenția sa.

Rubinyan a susținut că liderul opoziției a reacționat agresiv, s-a ridicat de la locul său și a încercat să îl lovească pe deputatul partidului de guvernământ. El a afirmat, de asemenea, că deputatul opoziției Garnik Davtyan l-ar fi lovit pe Chakhoyan în timpul altercației. Aceste acuzații reprezintă versiunea prezentată de președintele Parlamentului. De cealaltă parte, Karapetyan a descris conflictul drept o manifestare a confruntărilor dintre politicieni cu opinii diferite.