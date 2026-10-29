Strategii în PNL. Când ar putea avea loc un Congres. Bolojan a început vizitele în teritoriu

Acum că PNL a intrat în Opoziție, partidul e într-un moment de „reașezare”, în care își stabilește drumul de urmat pentru a crește în sondaje. Liberalii vorbesc despre organizarea unui eventual Congres pentru alegerea conducerii.

Calculele în tabere

Conform deciziilor partidului, următorul ar trebui să fie organizat în primăvara anului 2027. Pe de altă parte, un Congres Extraordinar poate fi organizat oricând. Fiecare tabără are o strategie pe care o ia în calcul în vederea stabilirii acestui moment.

Tabăra Bolojan consideră că un Congres ar trebui, mai degrabă, organizat acum, cât de curând, pentru că Ilie Bolojan ar căpăta încă o dată legitimitate. Ar putea veni cu o nouă echipă, având în vedere deciziile instanțelor care au suspendat ultima echipă cu care a candidat în vară.

Bolojan, în turneu

Ilie Bolojan a început, de altfel, un turneu prin țară. Zilele acestea, de când a ieșit din haina de premier, a fost în Prahova, în Călărași, a luat-o la pas pentru a se vedea cu primarii. Bolojan încearcă să ia pulsul aleșilor locali, cei mai importanți pentru un partid, în esență, și să le explice ce a făcut în acest an la guvernare.

Alegeri de jos în sus sau de sus în jos?

Cotidianul a discutat cu liberali din ambele tabere. Liberalii anti-Bolojan vor alegeri de jos în sus, anume să se organizeze întâi la nivelul filialelor, fiindcă acestea se află în interimat.

Pe cealaltă parte, liberalii pro-Bolojan vor alegeri de sus în jos, adică întâi să se aleagă echipa centrală. Motivul ar fi că dacă s-ar organiza întâi în filiale, s-ar crea un haos, iar „disidenții ar face show”, ne-a spus un apropiat al președintelui PNL.

Conducerile filialelor județene se află în interimat, iar alegerile au tot fost amânate. Recent, Bolojan i-a decapitat pe cei care au susținut Guvernul Veștea în ciuda deciziei partidului și i-a înlocuit, fie i-a demis, fie nu le-a prelungit mandatele.

Printre ei se numără și Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, supranumit liderul grupării anti-Bolojan din PNL, Alina Gorghiu (Argeș), Adrian Vestea (Brașov), Ciprian Pandea (Călărași), Toma Petcu (Gorj), Dragoș Soare (Ialomița), dar și președinți de la sectoare.

Mai apoi, foştii lideri ai organizaţiilor au cerut în instanţă suspendarea deciziei prin care au fost demişi din funcţii și au obținut de la Tribunalul Ilfov suspendarea provizorie a unor hotărâri.

Momentan, doar o treime din filiale ar fi împotriva actualului președinte, au declarat surse din ambele tabere, și nu ar avea forță să se „răspândească”.

Criticile la adresa lui Bolojan. „Nu e o diferență între el și Dragnea”

Surse au declarat pentru Cotidianul că anumiți lideri, chiar dacă se declară pro-actualul șef PNL, ar fi fost deranjați de cerința lui Bolojan ca oamenii să plece din structuri odată cu votul pentru Guvernul Niculescu. Mulți dintre liderii județeni aveau prin instituții oameni, „de ani de zile, nu doar de când a venit Bolojan”.

Am găsit, însă, o critică împărtășită de ambele tabere, anume comunicarea deficitară. Bolojan nu prea ține cont de părerea membrilor din partid, au recunoscut liberalii.

„Nu e o diferență între el și Dragnea”, a întărit un membru ostil lui Ilie Bolojan.

Totuși, cel mai probabil, Congresul va fi organizat la termen, având în vedere că momentan nu există amenințări la adresa actualului lider.

Cotidianul va posta curând un material cu harta actualizată a susținerii lui Bolojan în PNL.