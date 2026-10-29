Alin Tișe se pregătește de pe margine să-i ia locul lui Ilie Bolojan la șefia PNL, au declarat multiple surse liberale pentru Cotidianul. Tișe este fondatorul Platformei Liberal-Conservatoare din PNL, lansată în iulie, ca alternativă la actuala conducere.

În PNL a pornit deja discuția despre organizarea unui eventual Congres, având în vedere că partidul a intrat în opoziție.

Liberalii anti-Bolojan din partid ar prefera ca acest Congres să aibă loc mai târziu, pentru ca „opoziția din PNL” să aibă timp să se întărească.

Liberalii care i-ar putea sta aproape lui Tișe recunosc că, momentan, nu ar avea șanse de câștig și că „a cam pus carul înaintea boilor”, au declarat surse.

În aceste luni tensionate în care s-a negociat un Guvern, el a avut multe postări în care a criticat conducerea.

După ce Bolojan a cerut liberalilor să renunțe la funcțiile de demnitari, înainte de votul pentru Guvernul Niculescu, Tișe a transmis că „primul care ar trebui să demisioneze este Ilie Bolojan”.

„Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice! Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru! Oamenii au muncit pentru funcțiile pe care le ocupă. Nu sunt vinovați pentru conducerea și managementul defectuos al celor care au dus partidul în această situație! Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan, împreună cu toți cei incompetenți din conducere, care, luați la un loc, nu au voturile unui singur primar PNL!”, a scris el.

Alin Tișe susține că PNL și-a pierdut identitatea și acuză actuala conducere a făcut cadou partidul USR-ului.

„PNL NU MAI EXISTĂ! A fost făcut cadou USR-ului. Nu s-a dizolvat printr-un congres prin vot democratic si nici nu i-a stins nimeni oficial lumina. S-a predat. Total!”, a scris Alin Tișe după ce PNL și USR au votat un acord e colaborare.

Cine este Alin Tișe. Președintele unui puternic Consiliu Județean

Alin Tișe este președintele Consiliului Județean Cluj și un lider marcant al Partidului Național Liberal (PNL). În iulie 2026, la momentul desemnării lui Adrian Veștea premier, el a lansat o grupare disidentă în interiorul PNL, acuzând conducerea actuală de instalarea unui „jenant cult al personalității” și de îndepărtarea de valorile istorice ale partidului.

Tișe declara la acel moment, într-un interviu pentru Cotidianul:

„Eu nu fac parte din nicio tabără: nici a trădătorilor etichetați și nici a celor care au confiscat partidul și îl duc spre neomarxism. Eu susțin PNL împreună cu oamenii onești care timp de 20 de ani am activat doar aici și am adus voturi permanent pentru partid, mult peste votul electoral al partidului. Din această perspectivă vorbesc! Cred că sunt îndreptățit! Toți care simt astfel vor ajuta acest partid să se regăsească.

(…) Am susținut un guvern stabil cerut de președintele țării! Și susțin mai departe asta. Nu mă interesează nicio persoană”, a transmis Alin Tișe.

„Nu mă interesează nicio tabără și nicio persoană. Vorbesc de principii și crez!”

Mai mulți liberali și-au arătat susținerea public pentru inițiativa lui Alin Tișe, atunci. Rareș Bogdan, Alina Gorghiu și Ionuț Stroe au lăudat public platforma.

„Platforma este inițiată de mine pentru orice membru PNL care consideră că trebuie acest partid să se regăsească pe calea dreaptă, așa cum este statutul lui. Reformarea lui și așezarea lui pe criterii de performanță.

Eu am reformat administrația publică în Cluj în mod real, nimeni în țară nu a făcut asta. Rezultatele electorale trebuie să conteze în partid, nu promovarea de nonvalori electorale, fără voturi în spate.

Despre asta este vorba, foarte simplu. Nu mă interesează nicio tabără și nicio persoană. Vorbesc de principii și crez! Eu am făcut asta în toată cariera mea politică. De aceea sunt împăcat cu mine”, a transmis Alin Tișe în discuția cu Cotidianul.