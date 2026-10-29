Ana Birchall dă în judecată Secția pentru Judecători a CSM pentru „lista neagră”. Ce postări ale fostului ministru al Justiției au dus-o pe listă

Ana Birchall, fost ministru al Justiției, a anunțat într-o postare pe Facebook că dă în judecată Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cerând anularea hotărârii prin care a fost trecută pe așa-numita „listă neagră”.

Birchall consideră că a fost sancționată pentru că și-a exercitat drepturi constituționale, între care libertatea de exprimare și dreptul la protest.

Procesul, pasul următor după plângerea prealabilă

Ana Birchall a descris acțiunea în instanță drept un pas firesc și necesar. Ea a scris că nu poate accepta ca exercitarea unor drepturi garantate de Constituție să fie pedepsită prin derapaje instituționale pe care le consideră inacceptabile într-un stat de drept.

„Nicio autoritate nu este mai presus de lege”, a afirmat fostul ministru.

Pe 16 iunie 2026, Birchall a contestat printr-o plângere prealabilă Hotărârea nr. 1348/2026, prin care Secția pentru Judecători a CSM a inclus-o pe listă pentru cinci postări de pe pagina sa.

Postările care au dus-o pe listă

Birchall a criticat o numire la conducerea ÎCCJ pe care o consideră inadecvată și nelegitimă. Ea spune că a propus soluții concrete pentru o justiție care să funcționeze în folosul cetățenilor, a cerut asumarea răspunderii politice și și-a argumentat afirmațiile cu hotărâri judecătorești, decizii ale CCR și documente oficiale.

Pentru toate acestea, a ajuns pe o „listă neagră” cuprinsă într-o hotărâre oficială a unei instituții constituționale, arată fostul ministru.

Plângerea, respinsă

În opinia lui Birchall, Secția pentru Judecători a avut în vară ocazia să își îndrepte decizia, recunoscând că a greșit, cu atât mai mult cu cât în spațiul public apăruseră întrebări serioase legate de felul în care lista a fost adoptată și validată. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar plângerea ei prealabilă a fost respinsă „cu un vot de 1 la 7”, arată Birchall.

Fostul ministru a precizat că nu a fost chemată să își prezinte punctul de vedere și că a aflat de ședință de pe site-ul CSM.

Răspunderea judecătorilor

Birchall a insistat că judecătorii nu se situează deasupra legii, iar independența justiției nu presupune lipsa răspunderii.

Potrivit acesteia, nici statutul de judecător, nici calitatea de membru al CSM nu asigură cuiva imunitate în fața legii, iar într-un stat de drept fiecare autoritate trebuie să răspundă legal pentru deciziile și acțiunile sale.

Fostul ministru susține că hotărârea i-a afectat grav drepturile nepatrimoniale, printre care dreptul la reputație și la imagine, și că a fost pedepsită fără judecată pentru că și-a exercitat drepturi fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare.

Birchall a avertizat că listele întocmite azi cu cei care se exprimă pot duce mâine la o țară în care nimeni nu mai are curajul să vorbească. Ea a mai susținut că o instituție democratică trebuie să accepte critica, nu să aștepte aplauze, iar dacă nu o tolerează, vina nu îi aparține cetățeanului.

1938, 1950 și 1989

Birchall s-a întrebat dacă România se află în 2026 sau s-a întors în 1938, 1950 ori 1989. Fostul ministru a amintit că în Decembrie 1989 au murit oameni pentru ca românii să își poată spune azi opiniile fără frică, să critice o instituție, să conteste o decizie, să protesteze și să ceară demisia unui funcționar public fără să fie puși la zid.

Experiența internațională invocată

Birchall a mai precizat că nu se exprimă doar din postura de fost ministru al Justiției sau de jurist, ci și din perspectiva celor peste 25 de ani în care a reprezentat România pe plan internațional.

Fostul ministru a amintit că a obținut la Yale Law School atât diploma de Master of Laws (LL.M.), cât și doctoratul în drept (J.S.D.), că a reprezentat România în foruri internaționale și că a apărat statul de drept chiar și atunci când tăcerea ar fi fost mai comodă.

Ea spune că va continua să spună adevărul, în țară și în străinătate, și că va informa partenerii europeni, instituțiile internaționale și interlocutorii din rețelele diplomatice cu care a lucrat despre ceea ce consideră un derapaj grav.