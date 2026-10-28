Potrivit Der Spiegel, citată de News.ro, cei doi bieloruși ar fi aceiași pe care și România în suspectează de sabotaj în numele Rusiei, în ancheta deschisă ca urmare a incendiului produs la fabrica de armament Carfil Brașov.

Procuratura din München arată că suspecții au acționat în numele unui guvern străin, în schimbul unor sume de bani.

Datele arată că cei doi au fost arestați în Germania, din 7 octombrie 2026. Autoritățile judiciare germane nu au menționat însă numele țării pentru care ar fi acționat, potrivit Reuters.

Ancheta Carfil Brașov, în desfășurare

Publicația germană Der Spigel relatează despre faptul că cei doi cetățeni bieloruși, în vârstă de 39 și 50 de ani, sunt căutați și de autoritățile române. Aceștia ar fi implicați în incendiul provocat la fabrica de armament din Brașov, în noaptea de 14 septembrie 2026.

Autoritățile române susțin că solicită extrădarea acestora din Germania. De asemenea, o solicitare similară a fost făcută și cu privire la un cetățean ucrainean, reținut în Polonia.

Detalii despre ucraineanul reținut în Polonia

Varșovia a anunțat miercuri faptul că la începutul acestei săptămâni, poliția poloneză a reținut un cetățean ucrainean. Acesta este suspectat de implicare în pregătirea acțiunii de sabotaj de la fabrica de armament din Brașov.

Bărbatul are 25 de ani și este căutat în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile române.

Comunicarea oficială a autorităților din Polonia vine după mesajul transmis de președintele Nicușor Dan prin care condamnă presupusa implicare a Rusiei în acte de sabotaj.

„Astfel de acţiuni sunt inacceptabile şi reprezintă o încălcare gravă a suveranităţii şi securităţii ţării noastre. Rusia a recurs la interferenţe electorale, dezinformare, atacuri cibernetice şi sabotaj ca parte a ceea ce a descris drept o campanie mai amplă de slăbire a democraţiilor europene”, declara, marți, șeful statului.

Măsuri de securitate la fabrica de armament

În urma anchetei DIICOT și SRI cu privire la actele de sabotaj asupra fabricii de armament din Brașov, producătorul Carfil își sporește măsurile de securitate.

Potrivit informațiilor, va fi asigurată și cu drone. De asemenea, va fi dezvoltat și sistemul de supraveghere cu ajutorul căruia au fost surprinși, pe 14 septembrie, cei doi cetățeni bieloruși.

„Vom intensifica partea de supraveghere și avem în plan ca sistemul din stația pirotehnică, care e complet securizat cu peste 100 de camere cu senzori optici cu comunicare dacă intră cineva pe perimetru cu avertizare verbală, acolo e și paza înarmată”, susține Mircea Petru Tanțău, directorul Carfil, potrivit ȘtirileProtv.ro.

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