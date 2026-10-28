Cristela Georgescu îl numește pe soțul său „deținut politic” după decizia CAB: În România, dragostea de țară se răsplătește cu gratii

Într-o postare pe rețelele sociale, Cristela Georgescu spune despre soțul său că este „deținut politic”.

Mihai Dima
Cristela Georgescu îl numește pe soțul său „deținut politic” după decizia CAB: În România, dragostea de țară se răsplătește cu gratii

Sursa FOTO: Inquam Photos / George Călin

Într-o postare pe rețelele sociale, Cristela Georgescu spune despre soțul său că este „deținut politic”.


O reacție în urma deciziei CAB de a menține măsura arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu a venit de la soția sa, Cristela Georgescu. Aceasta îl consideră „deținut politic”.

Este pentru prima dată când Cristela Georgescu face o astfel de referire la soțul său.

„Deținutul politic Călin Georgescu rămâne în arest încă 30 de zile. Într-un stat de drept, așa cum se pretinde a fi România, apărarea nu ar trebui să afle din presă ceea ce are dreptul să cunoască pe cale oficială. Dreptul publicului la informare NU trebuie exercitat în detrimentul drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate într-un proces”, susține soția lui Călin Georgescu.

Cristela Georgescu, supărată că decizia CAB a fost comunicată jurnaliștilor

În declarația publicată pe rețelele sociale, soția lui Călin Georgescu și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că informații din ancheta ce-l vizează pe soțul său sunt oferite jurnaliștilor.

„Modul în care aceste informații ajung în spațiul public ridică întrebări serioase privind respectarea confidențialității, a procedurilor legale și a dreptului la apărare. În cazul lui Călin Georgescu, diferențele de tratament sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât au apărut odată cu alegerile prezidențiale din noiembrie 2024. Respectarea drepturilor fundamentale nu poate fi selectivă. Justiția corectă și independentă oferă aceleași garanții fiecărui român, indiferent de numele său sau de contextul politic”, mai spune Cristela Georgescu.

Acuzații de abuz și încălcare a drepturilor fundamentale

În mesajul său, soția lui Călin Georgescu susține că întreaga procedură juridică ce-l vizează este un abuz. Ea adaugă și faptul că va sesiza instituțiile internaționale.

„Voi continua să fac cunoscute internațional aceste abuzuri în avalanșă și încălcări ale drepturilor fundamentale, inclusiv tortura psihologică exercitată asupra unei familii cu copii minori, supravegheată video în propria locuință în mod torționar și abuziv”, mai adaugă ea.

Călin Georgescu rămâne în arest

Curtea de Apel București s-a pronunțat definitiv luni seară în privința contestației DIICOT față de decizia Tribunalului București de a-l plasa pe Călin Georgescu sub control judiciar.

Magistrații CAB au admis contestația DIICOT și au decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 să rămână în arest preventiv pentru încă 30 de zile.

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