O navă care se îndrepta spre Constanța, atacată cu drone

O navă comercială care naviga în Marea Neagră și se îndrepta către portul Constanța a fost lovită miercuri de trei drone în apropierea coastei Bulgariei. Incidentul marchează cel de-al cincilea atac de acest gen înregistrat în regiune în cursul lunii curente, amplificând riscurile privind siguranța rutelor maritime din sectorul vestic al bazinului pontic.

Atacul a avut loc în apropierea coastei bulgare

O navă comercială a fost atacată cu drone miercuri în Marea Neagră, în zona de coastă a Bulgariei, în timp ce efectua o cursă având ca destinație finală portul Constanța, conform Agerpres.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități și confirmate de datele de monitorizare maritimă, nava a fost lovită de trei drone succesive, fiind provocat un incendiu la bord și pagube materiale structurii de navigație.

Aparatele de zbor fără pilot au vizat ambarcațiunea într-un sector maritim situat la mică distanță de apele teritoriale bulgare. În urma impactului, la bordul navei au fost raportate avarii, însă echipajele de salvare și navele de patrulare din zonă au fost alertate de urgență pentru a evalua starea marinarilor și pentru a preveni riscul de scufundare.

Escaladarea incidentelor de securitate în Marea Neagră

Atacul raportat miercuri este al cincilea incident de acest tip înregistrat în luna octombrie în largul coastei bulgare a Mării Negre. Incidentele repetate cu drone asupra navelor de transport de mărfuri care tranzitează culoarele comerciale spre România pun o presiune sporită pe traficul naval din regiune.

Autoritățile maritime din regiune monitorizează constant situația navigației comerciale în sectorul vestic al Mării Negre. Traseul către portul Constanța rămâne o rută de o importanță strategică majoră pentru tranzitul comercial, iar înmulțirea atacurilor cu drone a determinat intensificarea măsurilor de supraveghere și alertă maritimă la nivel regional.

Intervenția echipajelor de salvare

Potrivit procedurilor operaționale destinate situațiilor de urgență navală, navele comerciale aflate în tranzit prin Marea Neagră sunt instruite să transmită semnale de alertă imediate către centrele de coordonare a salvării din statele riverane în cazul detectării unor ținte aeriene suspecte. În cazul navei lovite miercuri, echipajul a lansat apelul de urgență imediat după primul impact.

Echipajele specializate de intervenție din cadrul structurilor maritime au fost mobilizate pentru acordarea de asistență tehnică și medicală. Autoritățile evaluează starea navei avariate pentru a stabili dacă ambarcațiunea își poate relua marșul spre Constanța sub escortă sau dacă va fi necesară remorcarea acesteia într-un port de adăpost din Bulgaria.

Măsurile de securitate pe rutele de navigație care conectează porturile bulgare de cele românești au fost suplimentate, navele comerciale fiind sfătuite să mențină o vigilență sporită și să raporteze orice activitate suspectă în apele internaționale și teritoriale din Marea Neagră.