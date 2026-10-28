UPDATE 13:00 – Antonio Costa, Președintele Consiliului European, a transmis un mesaj referitor la accidentul din Spania: „Primesc cu profundă consternare veștile despre tragicul accident feroviar petrecut la Toledo. Cele mai sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor decedate. Toată solidaritatea mea cu răniții, cărora le doresc o recuperare rapidă. Mulțumiri echipelor de urgență care lucrează pentru a-i asista pe cei afectați. Tot sprijinul meu pentru poporul spaniol în aceste ore de durere.”

UPDATE 12:51 – Numărul de victime a crescut la 30, scrie El Pais.

UPDATE 12:40 – Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj familiilor victimelor din accident „În aceste ore atât de dificile, Guvernul italian este alături de Spania și de poporul spaniol pentru dramaticul accident feroviar petrecut în apropiere de Toledo. Gândurile mele și cele ale întregului nostru Guvern se îndreaptă către familiile victimelor, către răniți și către toți cei care lucrează neîncetat în operațiunile de salvare.”

UPDATE 12:37 – Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a transmis un mesaj pe X pentru tragedia feroviară din Spania. Președinta a declarat: „Tocmai am primit vestea devastatoare de la Toledo despre coliziunea dintre două trenuri de mare viteză. Îmi exprim compasiunea profundă pentru familiile victimelor și cei dragi lor. Astăzi, Europa jelește alături de voi.”

UPDATE 12:35 – Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a postat pe rețeaua X, un mesaj în ceea ce priveșțe accidentul de lângă Toledo. „Profund întristat de coliziunea tragică a trenurilor din provincia Toledo a Spaniei. Condoleanțe sincere familiilor victimelor și urări de însănătoșire grabnică răniților. România este solidară cu Spania. Misiunile noastre diplomatice și consulare sunt în contact strâns cu autoritățile spaniole și sunt pregătite să ofere asistență.”

UPDATE 12:21 – Renfe a înființat numărul de telefon 900 10 10 20 exclusiv pentru persoanele afectate și familiile acestora.

Știrea inițială

Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața miercuri dimineață, în provincia spaniolă Toledo, în urma unui accident feroviar în care au fost implicate două trenuri de mare viteză. Impactul a avut loc la scurt timp după ora locală 09:00, între localitățile Los Yebenes și Urda. Compania feroviară Adif a anunțat suspendarea traficului pe linia de mare viteză Madrid-Andaluzia.

Potrivit informațiilor publicate de cotidianul El País, incidentul a implicat un tren AVE, care a plecat din Madrid cu destinația Sevilla, și o garnitură Iryo, care circula din sens opus. Impactul a provocat deraierea a două vagoane, care au căzut pe un taluz. Televiziunea publică spaniolă TVE a transmis că unul dintre trenuri a lovit partea din spate a celuilalt.

Defecțiune tehnică și eroare umană

Primele ipoteze ale anchetei indică o defecțiune a sistemelor electronice urmată de o eroare de operare.

„O eroare umană a unui operator al Adif în fața unei defecțiuni a sistemului principal de semnalizare este cauza posibilă a accidentului”, au precizat surse din cadrul Executivului pentru publicația El País.

Sistemul principal de siguranță funcționează automat, dar trece în modul manual în cazul unei defecțiuni. Această eroare tehnică inițială a forțat oprirea trenurilor pe traseu. Circulația a fost reluată ulterior sub control manual, moment în care un angajat al companiei a comis eroarea de coordonare.

Reacția Guvernului și intervenția autorităților

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a transmis un mesaj public și a asigurat asistența necesară pentru victime și familiile acestora. Parlamentul spaniol a anulat toate evenimentele programate pentru ziua de miercuri în urma acestui eveniment.

„Sunt profund îndurerat de gravul accident feroviar din Toledo”, a scris șeful guvernului pe o rețea de socializare. „Mă aflu în contact permanent cu ministrul Transporturilor, Oscar Puente, și cu președintele regiunii Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page Sánchez. Transmit toată afecțiunea, solidaritatea și sprijinul meu tuturor victimelor și familiilor acestora”, a adăugat el.

Autoritățile locale și regionale au mobilizat resurse majore pentru asistență medicală și psihologică. Viceprimarul Madridului, Inmaculada Sanz, a anunțat amenajarea unei săli speciale la primul etaj al gării Atocha pentru a oferi informații și sprijin rudelor pasagerilor. Echipele de urgență Samur se află la fața locului.

În paralel, regiunea Andaluzia a trimis unități mobile de terapie intensivă și vehicule de sprijin logistic, conform declarațiilor lui Antonio Sanz, consilier pentru Sănătate și Situații de Urgență. Pe plan local, primarul orașului Urda, Manuel Galáns, a pregătit o sală de sport pentru a oferi adăpost pasagerilor neatinși de impact.

Infrastructura feroviară din Spania a înregistrat un alt incident cu victime la începutul acestui an. În luna ianuarie, 45 de persoane au murit în sudul țării, după ce un tren a deraiat și a intrat în coliziune cu o garnitură care venea din sens opus.

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