Cu buletinul vechi poți călători în UE până în august 2031. Cât costă cartea electronică și unde o poți cere

Românii care au încă vechiul buletin, cartea de identitate emisă după modelul din 1997, îl pot folosi la drumurile prin Uniunea Europeană și prin Spațiul Schengen doar până la 3 august 2031.

Între timp, statul eliberează două documente noi, cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă, care diferă prin funcții, cost și posibilitatea de a fi folosite în străinătate.

Două termene diferite pentru același document

Termenul din 2031 nu înseamnă expirarea actului de identitate. Potrivit autorităților, modelul 1997 își păstrează valabilitatea, ca document de identificare, până la data trecută pe el. Data de 3 august 2031 marchează doar limita până la care poate servi drept document de călătorie în UE și în Spațiul Schengen, scrie ProTv.

Modelul 1997, încă în circulație

Emiterea cărților de identitate de tip vechi va continua până când noile documente, cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS), vor fi eliberate la scară generală.

Cine deține un buletin vechi aflat încă în termen nu e obligat să renunțe la el și îl poate folosi până expiră. Titularul are totuși posibilitatea, prevăzută de lege, să ceară la schimb un act nou, chiar dacă cel actual nu a expirat.

Când înlocuirea actului nu mai e opțională

În anumite cazuri, schimbarea documentului devine o obligație. Solicitarea unui act nou se depune în intervalul cuprins între 180 de zile și 15 zile înainte ca actul curent să expire. Înlocuirea se impune și atunci când se modifică numele, prenumele, data nașterii sau domiciliul titularului.

La fel se întâmplă în unele situații administrative privind localitatea sau strada unde se află domiciliul.

CEI și CIS: aceeași formă, funcții diferite

Ambele documente noi arată ca un card bancar, însă diferențele dintre ele sunt semnificative, arată sursa citată. Cartea electronică include un cip și are mai multe funcții.

Cu ea se poate călători în orice stat al Uniunii Europene, dar și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Alte țări, între care Republica Moldova și Turcia, o acceptă de asemenea ca document de călătorie.

Documentul beneficiază de sisteme avansate de protecție a datelor personale. Cererea pentru eliberarea lui poate fi depusă și în străinătate, la misiunile diplomatice și la oficiile consulare ale țării. CEI permite, în plus, identificarea online și semnarea electronică. Adresa de domiciliu nu apare tipărită pe card, ci e memorată electronic.

Astfel, la o mutare datele pot fi actualizate, fără să fie nevoie de un act nou.

Cartea de identitate simplă păstrează formatul de card, dar nu are funcțiile electronice ale CEI și nu este acceptată ca document de călătorie.

Buletin electronic și pentru copii

Și copiii sub 14 ani pot primi CEI. Potrivit autorităților, documentul se eliberează chiar de la vârsta de 0 ani, pe baza cererii depuse de părinți sau de reprezentantul legal, în condițiile stabilite de autorități.

Pentru această categorie de vârstă nu funcționează însă în aceleași condiții gratuitatea de care beneficiază prima carte electronică cerută de o persoană de cel puțin 14 ani.

Costurile noilor acte

Prima CEI nu costă nimic pentru cei care au cel puțin 14 ani, gratuitatea fiind acordată prin programul de finanțare la care fac referire autoritățile. Copiii sub 14 ani plătesc 70 de lei, aceeași sumă fiind percepută și pentru o a doua solicitare a cărții electronice. Varianta simplă a buletinului costă 40 de lei.

Cererea se poate depune în orice localitate

Începând cu 1 august 2025, cererea pentru CEI poate fi depusă la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, fără legătură cu domiciliul sau reședința solicitantului. Cine are nevoie de noul act nu mai depinde, prin urmare, de ghișeul de evidență a populației din localitatea în care are domiciliul.

Programarea se face pe internet, prin platforma Ministerului Afacerilor Interne. Atunci când nu mai sunt locuri disponibile, autoritățile le recomandă solicitanților să caute programări și la ghișeele din alte orașe sau comune.

Prezență obligatorie la ghișeu

Cartea electronică nu se poate obține prin intermediul unei procuri. Solicitantul trebuie să meargă personal la ghișeu, unde i se preiau imaginea facială, semnătura și, după caz, amprentele digitale. Prezența fizică e necesară și la ridicarea documentului, pentru că atunci se stabilesc ambele coduri PIN.

Codurile PIN și pașii în caz de pierdere

Codul PIN de patru cifre servește la autentificare, iar cel de șase cifre la semnarea electronică. Pierderea sau furtul CEI trebuie semnalate autorităților fără întârziere, conform aceleiași surse. Astfel, documentul și certificatele electronice stocate pe el pot fi scoase din uz prin suspendare, blocare sau revocare și nu mai pot fi folosite abuziv.