Scandal pe bugetul țării. PSD îi cere lui Nazare să valideze o „gaură” de 40 de miliarde de lei, în timp ce adversarii denunță un boicot

Partidul Social Democrat condiționează susținerea rectificării bugetare de un gest public al ministrului Finanțelor. Conform unor surse politice citate de digi24.ro, PSD îi solicită lui Alexandru Nazare să prezinte datoriile lăsate de fostul Guvern.

Social-democrații refuză să deblocheze rectificarea până la publicarea acestor date. Ei estimează un necesar de aproximativ 40 de miliarde de lei pentru acoperirea facturilor restante.

Calculele PSD includ sume uriașe din diverse sectoare. Aproximativ 15 miliarde de lei reprezintă facturi neachitate la Ministerul Dezvoltării pentru lucrări locale de infrastructură și proiecte din PNRR. Alte 5 miliarde de lei trebuie să acopere concediile medicale nedecontate.

Mai mult, anumite ministere ar avea nevoie de încă 10 până la 12 miliarde de lei pentru a funcționa până la finalul anului. În această sumă totală intră și restanțele salariale câștigate de magistrați în instanță, dar și compensările pentru energie. PSD susține că aceste lipsuri au apărut din cauza unor alocări inițiale insuficiente.

Acuzații de șantaj și date măsluite

Această ofensivă politică a provocat replici tăioase. Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului, Ioana Digioiu a tradus acest blocaj drept un șantaj periculos pentru economia națională.

„Surse convergente, plus relatări din presă, ne spun că PSD refuză ca guvernul să facă rectificarea bugetară până când Alexandru Nazare nu prezintă cifrele reale ale moștenirii”, a explicat purtătoarea de cuvânt. „În traducere: ori ministrul Finanțelor măsluiește datele reale după voia PSD și își pune cenușă în cap, să recunoască faptul că România a mințit agențiile de rating, ori PSD blochează țara”.

La rândul său, politicianul Alexandru Dimitriu a lansat un atac direct la adresa liderului social-democrat. El a amintit că Alexandru Nazare a raportat recent un deficit de doar 3,81% din PIB la nouă luni. Această cifră contrazice flagrant scenariul apocaliptic al PSD.

„Grindeanu e turbat că Nazare nu-i găsește gaura din buget. Deocamdată, s-a găsit numai gaura din covrigul lui Ciolacu, care ne-a îndatorat pe generații”, a declarat Dimitriu.

Bugetul țării, motiv de dispută politică

Dimitriu a acuzat PSD că ține bugetul național ostatic pentru a salva imaginea lui Sorin Grindeanu. Politicianul a subliniat inconsecvența social-democraților, care se declarau îngrijorați de situația spitalelor, dar acum opresc singurul instrument legal pentru finanțarea lor.

„Gaura nu vrea să apară, așa că PSD s-a hotărât s-o sape singur, direct în buget. Dacă aceste informații se confirmă, mesajul politic este revoltător: ținem banii blocați până când ministrul Finanțelor spune povestea convenabilă șefului PSD”, a adăugat Dimitriu. El i-a cerut lui Sorin Grindeanu să publice documentele clare cu obligațiile scadente și să oprească acest șantaj. „Românii nu trebuie să plătească pentru ca dumneavoastră să nu vă faceți de cacao”, a concluzionat el.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a sancționat la aceste acuzații. El a readus în atenție problemele economice lăsate în urmă de guvernarea anterioară.

„Sorin Grindeanu e foarte interesat să discute despre mărimea deficitului la finalul mandatului Guvernului Bolojan. Să îi punem lui Sorin Grindeanu o întrebare simplă: cât a fost deficitul la finalul mandatului Guvernului Ciolacu?”, a punctat Siegfried Mureșan.