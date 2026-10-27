„Partea română a acuzat fără temei Rusia de organizarea incendiului izbucnit la 14 septembrie la una dintre întreprinderile din Brașov. Desigur, nu au fost prezentate niciun fel de dovezi”, se arată în comunicatul de presă al reprezentanților diplomatici ai Federației Ruse de la București.

Ambasada Rusiei la București: Cinism și ipocrizie politică

Oficialii Ambasadei Rusiei la București susțin că Vladimir Lipaev, trimisul Moscovei în România, a respins toate acuzațiile care i-au fost aduse în timpul convocării sale la sediul MAE român.

„Diplomatul rus a respins categoric insinuările calomnioase pe această temă, subliniind că Federația Rusă nu a planificat, nu a coordonat și nu a desfășurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României și nici pe teritoriul altor state străine. Acesta a îndemnat partea română să nu atribuie Rusiei stilul și metodele aliatului României, regimul neonazist de la Kiev, al cărui caracter terorist este bine-cunoscut”, mai spun diplomații ruși de la București.

Reacție față de incidentele din Marea Neagră

În comunicarea oficială, reprezentanții diplomatici ai Rusiei în România susțin că Ucraina poartă responsabilitatea incidentelor recente petrecute în Marea Neagră, în apele teritoriale ale României.

„Șeful misiunii diplomatice ruse a calificat tentativele de a pune pe seama Rusiei responsabilitatea pentru incidentele care implică nave maritime în Marea Neagră drept manifestări de cinism politic și ipocrizie. Nu este un secret pentru nimeni că singura sursă de amenințări la adresa siguranței navigației în regiune este Ucraina și complicii săi, care îi furnizează armament. Mai mult decât atât, regimul de la Kiev nu numai că nu își neagă crimele, ci se și mândrește cu acestea”, se mai precizează în comunicatul de presă remis publicității.

Pe de altă parte, în același document oficial se precizează și faptul că Vladimir Lipaev a îndemnat autoritățile române să nu considere Rusia un pericol.

„Vladimir Lipaev a îndemnat partea română să conștientizeze că pericolul pentru România nu îl reprezintă Rusia, ci urmarea docilă a cursului de escaladare impus de vârful birocratic al NATO și al Uniunii Europene, care a pierdut contactul cu realitatea”, potrivit aceluiași comunicat de presă.