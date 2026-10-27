Grevă generală la Oil Terminal Constanța. Angajații cer majorarea salariilor. De când începe greva

Angajații Oil Terminal Constanța se pregătesc să intre în grevă generală pe termen nelimitat, după ce negocierile privind majorarea salariilor au eșuat. Potrivit companiei, protestul este programat să înceapă pe 18 noiembrie 2026, în condițiile în care sindicatul și conducerea nu au ajuns la un acord privind revendicările salariale. Înainte de greva generală, angajații vor organiza o grevă de avertisment pe 30 octombrie, între orele 10:00 și 12:00, cu oprirea activității.

Decizia vine după o nouă rundă de conciliere, desfășurată pe 26 octombrie, la care au participat reprezentanții angajatorului, ai sindicatului și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța. Potrivit informațiilor transmise de Oil Terminal, întâlnirea nu a dus la identificarea unei soluții comune, în lipsa aprobării memorandumului necesar majorării cheltuielilor salariale.

De ce sunt nemulțumiți angajații

Principala revendicare a sindicaliștilor este indexarea salariilor cu 6,5%, începând cu 1 august 2026. Reprezentanții angajaților susțin că negocierile pentru noul contract colectiv de muncă nu au dus la rezultatul dorit, deși discuțiile cu autoritățile și conducerea companiei se desfășoară de mai multe luni.

Sindicatul a explicat anterior că majorarea nu a putut fi acordată deoarece nu a fost aprobat memorandumul necesar la nivel guvernamental. Oil Terminal este o companie cu capital majoritar de stat, iar aprobarea unor creșteri ale cheltuielilor salariale este supusă unor reguli specifice, scrie replicaonline.ro.

În septembrie, liderul sindical Nicu Androne afirma că angajații au pierdut din puterea de cumpărare în ultimii ani și considera că responsabilitatea pentru blocarea majorării revine Guvernului. Conducerea companiei a făcut apel la calm și a avertizat că o grevă prelungită ar putea afecta activitatea unui operator important pentru aprovizionarea României cu produse petroliere.

Ce impact ar putea avea greva asupra aprovizionării cu carburanți

Oil Terminal este cel mai mare terminal petrolier din România și are un rol important în importul, exportul și depozitarea țițeiului, a produselor petroliere și a celor petrochimice. O eventuală întrerupere prelungită a activității ar putea crea dificultăți în lanțul logistic, în funcție de durata protestului și de modul în care vor fi asigurate operațiunile esențiale.

În septembrie, liderul sindical avertiza că aproximativ 60% din combustibilul necesar României trece prin Oil Terminal. Directorul general al companiei, Sorin Ciutureanu, a atras atenția că o grevă ar putea provoca probleme semnificative în aprovizionare.

Situația este complicată și de un conflict juridic anterior. În septembrie, Tribunalul Constanța a dispus încetarea unei greve a angajaților, pe care a considerat-o ilegală. Decizia nu era definitivă la momentul anunțării sale.

Compania a precizat că va continua demersurile pentru apărarea intereselor sale și pentru limitarea efectelor asupra activității. Deocamdată, revendicarea privind indexarea salariilor cu 6,5% rămâne nesoluționată, iar greva generală este programată pentru 18 noiembrie, dacă între timp nu se ajunge la un acord.