Diana Buzoianu acuză PSD că amână punerea în funcțiune a Radarului Balastierelor

Fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, susține că PSD amână punerea în funcțiune a aplicației „Radarul Balastierelor”, deși sistemul a ajuns în etapa de recepție finală, iar proiectul de Hotărâre de Guvern necesar utilizării sale ar fi fost elaborat în proporție de aproximativ 90% la Apele Române.

Fosta ministru a Mediului, Apelor și Pădurilor Diana Buzoianu a acuzat, marți, PSD că a găsit „scuze” pentru a nu da drumul la utilizarea aplicației „Radarul Balastierelor”, deși aceasta a ajuns în etapa de recepție finală la Administrația Națională „Apele Române”. Mesajul a fost publicat pe pagina ei de Facebook și a fost preluat de presă.

„PSD deja a găsit scuze să nu dea drumul la «Radarul Balastierelor». Mafia balastierelor e cea mai bucuroasă”, a scris Diana Buzoianu. Ea a precizat că luni, 26 octombrie, a fost „ziua oficială a recepției finale” pentru aplicație la Apele Române.

Ce spune Ministerul Mediului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a informat, marți, că aplicația destinată monitorizării exploatării și transportului agregatelor minerale se află în etapa de recepție finală, însă nu poate fi utilizată în prezent. Potrivit instituției, operaționalizarea depinde de adoptarea cadrului normativ și de îndeplinirea unor condiții tehnice și administrative, conform G4Media.

Pentru punerea în funcțiune a sistemului este necesară adoptarea unei Hotărâri de Guvern care să reglementeze utilizarea aplicației, să stabilească obligațiile operatorilor economici, atribuțiile instituțiilor implicate, precum și fluxurile de transmitere și verificare a datelor. Ministerul mai precizează că trebuie finalizată recepția, stabilită soluția de găzduire și gestionare a aplicației, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, și constituită structura administrativă care va opera și monitoriza sistemul.

Acuzația Dianei Buzoianu

Diana Buzoianu recunoaște că este necesară adoptarea unei Hotărâri de Guvern, dar susține că „ce uită să spună PSD” este faptul că, la Apele Române, se lucra deja, în paralel, la un proiect de hotărâre finalizat în proporție de 90%.

„Eu nu am mai apucat să pun această hotărâre în transparență pentru că nu fusese încă recepționată aplicația. Aș mai fi avut nevoie doar de câteva zile de mandat”, a afirmat fosta ministru.

Ea susține că, începând de luni, pot fi modificate ultimele detalii din aplicația recepționată și poate fi pusă de urgență în transparență varianta finală a Hotărârii de Guvern privind folosirea Radarului Balastierelor.

Apel pentru transparență decizională

„Curaj, PSD. Puteți să puneți chiar săptămâna asta HG-ul în transparență pentru ca Radarul Balastierelor să fie folosit din noiembrie”, a transmis Diana Buzoianu. Fosta ministru a adăugat că poate face public draftul în lucru, finalizat în proporție de 90% cu câteva zile înainte, care ar mai avea nevoie doar de mici modificări.

„Mafia Balastierelor nu poate primi cadou niște luni de neaplicare a Radarului Balastierelor”, a încheiat aceasta în postarea sa.

Ce este Radarul Balastierelor

Radarul Balastierelor este o aplicație informatică dezvoltată pentru monitorizarea exploatării și a transportului de nisip, pietriș și alte agregate minerale. Sistemul este conceput ca o platformă comună și interoperabilă, menită să integreze informații deținute de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier și Administrația Națională „Apele Române”.

La 16 octombrie, când era ministru interimar al Mediului, Diana Buzoianu anunța că aplicația era finalizată în proporție de aproximativ 95% și că recepția era programată pentru 26 octombrie. Atunci, ea declara că instituția se pregătea să lanseze Radarul Balastierelor „în câteva zile”.

Ministerul Mediului nu a precizat până în prezent când estimează că aplicația va putea fi folosită, nici în ce stadiu se află proiectul Hotărârii de Guvern sau când va fi pus în transparență decizională.