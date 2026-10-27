Riscul de cancer de prostată s-ar putea vedea în sânge cu peste 15 ani înainte. Ce proteine sunt asociate cu un risc mai mic

O echipă de cercetători de la Universitatea Oxford a identificat în sângele bărbaților proteine specifice care pot indica un risc crescut de cancer de prostată cu mai bine de 15 ani înaintea diagnosticului. Rezultatele au fost publicate în revista European Urology, potrivit euronews.com.

O boală care afectează sute de mii de bărbați în fiecare an

În Uniunea Europeană, niciun alt tip de cancer nu apare mai des la bărbați decât cel de prostată, iar la nivel global boala ocupă locul al doilea, fiind depășită doar de cancerul pulmonar.

Anual, în țările UE se înregistrează în jur de 330.000 de diagnostice noi, iar numărul deceselor provocate de această boală ajunge la aproximativ 75.000 pe an.

Peste 6.000 de proteine, măsurate la fiecare participant

Pentru studiu, echipa de la Oxford a lucrat cu sânge prelevat în perioada 1992-2000 de la mai mult de 2.500 de bărbați. Probele inițiale ale celor 982 de participanți la care cancerul de prostată a apărut ulterior au fost puse față în față cu ale celor 1.573 care nu au dezvoltat boala.

În plasma sanguină a fiecăruia, cercetătorii au măsurat mai mult de 6.000 de proteine distincte.

Recoltarea făcută cu mult timp înaintea oricărui diagnostic, în unele cazuri chiar cu peste 15 ani, le-a permis să urmărească cele mai timpurii semnale chimice de alarmă, respectiv schimbările apărute la nivelul proteinelor.

Proteine asociate cu un risc mai mare, dar și cu unul mai mic

Potrivit studiului, o parte dintre proteine s-au dovedit asociate cu un risc mai ridicat de cancer de prostată în general, pe când altele aveau o legătură specifică cu formele agresive ale bolii, cele care evoluează rapid.

Situația a fost diferită în cazul unor proteine ale sistemului imunitar, printre care GZMK și ANXA2: la bărbații cu valori mai ridicate ale acestora, riscul de a face cancer de prostată s-a dovedit mai redus pe termen lung, conform aceleiași surse.

Karl Smith-Byrne, autorul corespondent al studiului, de la Oxford, a explicat că în sângele recoltat cu ani înainte de diagnostic au fost găsite proteine asociate cu gene cunoscute pentru rolul pe care îl au în declanșarea cancerului de prostată.

Potrivit cercetătorului, această descoperire oferă „o perspectivă nouă asupra primelor stadii ale bolii”.

Diferența dintre formele lente și cele agresive

Prim-autorul studiului, Zhe Huang, cercetător postdoctoral în epidemiologie la Oxford Population Health, a atras atenția asupra diferențelor mari dintre cazuri: „Multe cazuri de cancer de prostată evoluează lent și s-ar putea să nu facă niciodată rău, în timp ce altele sunt agresive și pot pune viața în pericol”, spune acesta.

Huang și-a exprimat speranța că rezultatele vor contribui, în timp, la înțelegerea biologiei formelor agresive ale bolii și la identificarea unor markeri capabili să îmbunătățească, pe viitor, felul în care este evaluat riscul.

Rezultate care trebuie încă confirmate

Autorii studiului au precizat că descoperirile nu constituie, deocamdată, un test de screening, fiind nevoie de validări suplimentare. Smith-Byrne a vorbit și despre direcțiile pe care cercetarea le-ar putea deschide.

„Împreună cu dovezile genetice existente și viitoare, aceste descoperiri ne-ar putea ajuta să identificăm mecanismele biologice care ar putea fi vizate pentru a preveni cancerul de prostată agresiv”, a mai declarat Karl Smith-Byrne.