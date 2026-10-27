Avertisment privind intensificarea sabotajului rusesc în România, după incendiul de la Carfil Brașov. Ce spune Remus Ștefureac

Intensificarea operațiunilor de sabotaj atribuite Rusiei împotriva României reprezintă un moment important în modul în care autoritățile de la București se raportează la amenințările de securitate, consideră Remus Ștefureac, într-o analiză publicată marți. Directorul INSCOP Research susține că anunțul Serviciului Român de Informații privind rețeaua de sabotaj implicată în incendiul de la platforma industrială Carfil din Brașov marchează o schimbare în comunicarea oficială despre acțiunile rusești.

În opinia sa, operațiunile de influență și sabotaj fac parte dintr-un arsenal mai larg de război hibrid, care include dezinformarea, propaganda, influența politică și acțiunile îndreptate împotriva unor obiective fizice. Ștefureac afirmă că România s-a confruntat cu astfel de amenințări, la care se adaugă incidentele cu drone rusești și atacurile asupra navelor comerciale din regiunea Mării Negre.

Incendiul de la Carfil, în centrul atenției

Analiza vine după ce SRI a anunțat luni, 26 octombrie, că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în incendiul din 14 septembrie 2026, de pe platforma industrială Carfil din Brașov, în apropierea societății CARFIL SA, filială a companiei Romarm.

Potrivit informațiilor prezentate de SRI și DIICOT, trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, sunt cercetați în acest caz. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi fost implicați în activități de sabotaj coordonate din Rusia și că obiectivele vizate nu se limitau la România, ci includeau și alte ținte din regiune.

Doi dintre suspecți au fost arestați în Germania, iar al treilea a fost localizat în Polonia. Autoritățile române au demarat procedurile judiciare necesare pentru aducerea acestora în țară. Cercetările continuă pentru tentativă la acte de diversiune.

Conform SRI, rețeaua ar fi primit sarcini care vizau facilități de producție de armament, obiective de stat și private, precum și alte infrastructuri de interes militar și industrial.

Avertisment privind propaganda și dezinformarea

Remus Ștefureac consideră că reacțiile oficiale mai explicite ale instituțiilor de securitate pot contribui la reducerea confuziei din spațiul public. Acesta susține că, în trecut, pozițiile moderate ale autorităților au lăsat loc unor interpretări contradictorii, exploatate de instrumentele de propagandă asociate Kremlinului.

În opinia sa, comunicarea publică trebuie să clarifice natura amenințărilor și să contribuie la înțelegerea riscurilor pentru securitatea națională. Ștefureac pledează pentru o poziționare mai fermă a clasei politice și pentru o cooperare mai strânsă cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană.

Analistul atrage atenția și asupra rolului rețelelor sociale în recrutarea persoanelor pentru activități de sabotaj. Potrivit avertismentului transmis de SRI, recrutarea poate începe cu oferte de bani pentru sarcini aparent minore, precum fotografierea sau supravegherea unor obiective. Ulterior, solicitările pot deveni mai grave și pot include incendieri ori acte de distrugere.

Ce spune Nicușor Dan

Nicușor Dan a lansat un mesaj la adresa Federației Ruse, după confirmarea actelor de sabotaj de la platforma industrială Carfil. Într-o postare publicată pe rețeaua X, el a reprodus concluziile anchetei, a felicitat instituțiile de forță pentru identificarea vinovaților și a avertizat asupra pericolului manipulării prin intermediul rețelelor sociale.