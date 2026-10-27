Cum reiei corect o comandă de producție după o întrerupere? Rolul unui sistem MES

O comandă se oprește la mijlocul schimbului. Câteva piese au trecut de prelucrare, altele așteaptă verificarea, iar utilajul trebuie reglat înainte de continuare. Când activitatea este reluată, prima întrebare este simplă – de unde începem? Răspunsul cere mai mult decât cantitatea rămasă de executat.

Pentru a continua corect, echipa are nevoie de detalii privind stadiul fiecărei operațiuni, materialele folosite și verificările deja efectuate. Un sistem MES (Manufacturing Execution System) urmărește execuția producției și păstrează legătura dintre aceste informații și comanda în lucru. Astfel, reluarea se bazează pe istoricul disponibil inclusiv pentru operatorul care preia activitatea.

Ce trebuie clarificat înainte de reluarea comenzii?

O întrerupere poate avea cauze diferite: o defecțiune, lipsa unui material, o verificare suplimentară sau schimbarea priorităților. Fiecare situație presupune alți pași înainte de continuare. Dacă echipamentul a fost reparat, de exemplu, echipa verifică starea lui și condițiile de lucru conform procedurilor fabricii.

În paralel, trebuie stabilit ce s-a întâmplat cu produsele aflate în proces. Unele pot fi conforme și pregătite pentru etapa următoare, în timp ce altele necesită inspecție.

Un punct de plecare util este verificarea următoarelor informații:

ultima operațiune finalizată și stadiul operațiunilor începute, inclusiv cantitățile deja executate;

cantitățile conforme, respinse și aflate încă în lucru;

materialele și loturile deja consumate;

motivul întreruperii și eventualele restricții;

instrucțiunile și aprobările necesare continuării.

Cum afli exact unde s-a oprit execuția?

În funcție de integrarea disponibilă, un sistem MES urmărește progresul operațiunilor folosind date colectate automat de la utilaje, confirmări introduse de operatori sau o combinație a acestora. Comanda poate fi corelată cu postul de lucru, lotul, momentele de început și sfârșit, precum și cu rezultatele înregistrate. Astfel, informațiile rămân disponibile și după schimbarea echipei.

Să presupunem că un lot a trecut de debitare și a fost prelucrat doar parțial. La reluare, operatorul trebuie să distingă piesele pregătite pentru următoarea etapă de cele care mai au operații de executat. Înregistrarea cantităților și a stadiului pe operațiuni, împreună cu identificarea pieselor prin loturi, subloturi sau numere de serie, după caz, ajută la separarea produselor pregătite pentru etapa următoare de cele care necesită prelucrare suplimentară.

Condiția practică este ca tranzacțiile să fie confirmate la momentul potrivit. Dacă o operațiune a fost executată, dar nu a fost înregistrată, diferența dintre situația fizică și cea digitală trebuie clarificată înainte de continuare. Această disciplină ajută și la evitarea dublării cantităților raportate.

Cum sunt gestionate verificările și instrucțiunile de lucru?

După o întrerupere, pot fi necesare măsurători, verificarea primei piese sau confirmarea unui reglaj, în funcție de proces. Un sistem MES poate pune la dispoziția operatorului instrucțiunile asociate operațiunii și poate înregistra rezultatele controalelor prevăzute în flux.

Produsele blocate pentru analiză trebuie să rămână distincte de cele aprobate pentru continuare. Într-un flux configurat corespunzător, stările și aprobările fac vizibilă această diferență. Repornirea fizică a utilajului urmează procedurile tehnice și de securitate ale fabricii; nu în ultimul rând, informațiile digitale susțin decizia și documentează execuția.

Ce se întâmplă dacă între timp s-a schimbat planul?

Întreruperea unei comenzi poate afecta și lucrările programate după ea. Echipamentul disponibil, operatorul sau materialul necesar pot fi deja alocate unei alte activități. De aceea, reluarea trebuie corelată cu prioritățile actuale și cu resursele confirmate, inclusiv când se schimbă postul de lucru.

Datele din execuție pot fi transmise către ERP sau către sistemul de planificare APS, astfel încât decizia de reprogramare să pornească de la situația reală. Echipa vede ce mai este de realizat, iar responsabilii pot evalua efectul asupra comenzilor următoare și a termenelor asumate.

Mutarea lucrării pe alt utilaj presupune și verificarea compatibilității cu operațiunea rămasă. Responsabilul verifică echipamentul, sculele și instrucțiunile de lucru aprobate, inclusiv reviziile documentației tehnice aplicabile comenzii și utilajului utilizat. Continuarea lucrării este apoi înregistrată în raport cu aceeași comandă. În acest fel, istoricul păstrează ambele etape ale execuției, iar timpul de lucru și cantitățile realizate pot fi urmărite fără deschiderea unor evidențe paralele.

Cum devine mai simplă reluarea activității după următoarea întrerupere?

Istoricul întreruperilor ajută fabrica să observe unde se pierde timp la revenirea în lucru. Poate că lipsesc frecvent instrucțiuni, că predarea este incompletă sau că verificările se repetă deoarece rezultatele nu sunt accesibile. Aceste constatări permit îmbunătățirea procedurilor pentru comenzile viitoare.

CODENO oferă o soluție MES configurabilă, cu monitorizarea progresului, instrucțiuni digitale, trasabilitate și înregistrarea controalelor de calitate. Specialiștii pot analiza cum sunt gestionate întreruperile în fabrica ta și pot configura legătura dintre operațiuni, date și sistemele existente, pentru o continuare mai clară a activității afacerii tale.