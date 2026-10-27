Călin Georgescu, din nou la instanță, pentru unul dintre cele cinci dosare. Care e miza astăzi

Magistrații Curții de Apel București (CAB) judecă astăzi, 27 octombrie, un nou termen în dosarul referitor la presupusa tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați răspund în fața instanței pentru acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale. La termenul precedent, judecătorii au respins cererea unui inculpat pentru reluarea procedurii de cameră preliminară. Anterior, instanța a respins și o cerere de recuzare a magistratului.

Procesul pe fond a primit aprobarea finală pe 6 august, după decizia definitivă a instanței supreme. Primul termen a avut loc pe 9 septembrie, cu mai multe amânări succesive până în prezent.

Acuzațiile din dosarul de tentativă de lovitură de stat

Procurorii l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativa de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false. Horațiu Potra este acuzat de tentativă la acțiuni similare, la care se adaugă nerespectarea regimului armelor și explozivilor. Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au calitatea de inculpați pentru aceleași fapte contra securității naționale, scrie news.ro.

Incidentul principal a avut loc în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Filtrele de poliție din Ilfov, Dâmbovița și București au descoperit un arsenal în mai multe autoturisme, în urma interceptării convoiului care avea destinația București. Forțele de ordine au confiscat cuțite, pumnale, bastoane telescopice, topoare, arme de foc și materiale pirotehnice de mare putere. Procurorii explică în rechizitoriu că aceste acțiuni au pus în pericol ordinea constituțională.

Horațiu Potra a fost reținut în Dubai în septembrie 2025 și a ajuns în România în noiembrie. În prezent, fostul mercenar beneficiază de măsura controlului judiciar, după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție. În timpul perchezițiilor din februarie 2025, anchetatorii au găsit în locuința acestuia arme deținute ilegal și sume mari în dolari ascunse într-un seif.

Decizia Tribunalului în dosarul de înșelăciune

În paralel, Călin Georgescu se regăsește inculpat sau suspect în mai multe dosare penale. Tribunalul București a respins luni solicitarea procurorilor DIICOT pentru prelungirea mandatului de arestare preventivă în dosarul cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Instanța a înlocuit arestul cu măsura controlului judiciar. Decizia nu este definitivă. Procurorii DIICOT au posibilitatea să formuleze o contestație până la expirarea mandatului actual, programată pentru 29 octombrie. Dacă hotărârea rămâne definitivă, Călin Georgescu și co-inculpatul Ionel Rusen vor fi puși în libertate.

Acest dosar vizează infracțiuni de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Fostul candidat a fost reținut pe 21 septembrie. Perchezițiile la domiciliile sale au dus la confiscarea unor sisteme de bruiaj, documente de identitate false și dispozitive de stocare.

Alte anchete penale

Autoritățile au deschis alte trei dosare pe numele său. Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și promovarea persoanelor vinovate de crime de război. Un alt dosar, deschis pe 22 octombrie de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, cercetează un salut legionar făcut în public. Călin Georgescu a refuzat să dea declarații în fața polițiștilor și a invocat dreptul la tăcere.

Totodată, DIICOT anchetează o tentativă de perturbare a sistemelor de supraveghere. Procurorii susțin că Georgescu a solicitat unui specialist să scaneze vila din Mogoșoaia cu scopul identificării și alterării echipamentelor tehnice instalate de anchetatori în urma perchezițiilor