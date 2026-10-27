Harry Kane a câştigat Balonul de aur, premiul pentru cel mai bun atacant al sezonului

Fotbalistul englez al echipei Bayern Munchen, Harry Kane, a câştigat premiul pentru cel mai bun atacant al sezonului la gala Balonul de aur de la Londra. În fotbalul feminin, Charlyn Corral a devenit prima mexicancă distinsă cu acest premiu, scrie news.ro.

Actriţa Sophie Turner, interpreta Sanseu Stark din serialul Urzeala Tronurilor, şi fostul mare jucător Alan Shearer au prezentat premiile pentru cei mai buni atacanţi.

Cine e Harry Kane, cel care a câștigat Balonul de aur

Harry Kane a condus-o pe Bayern Munchen către un nou titlu în Bundesliga cu 36 de goluri și 5 pase decisive în 31 de apariții, la care se adaugă 14 goluri și două pase decisive în 13 meciuri bifate în Liga Campionilor.

De asemenea, Kane a dus-o pe Anglia din postura de căpitan la medalia de bronz a Campionatului Mondial din 2026, unde a marcat 6 goluri și a oferit o pasă decisivă în 7 meciuri.

Podiumul a fost completat de căpitanul naționalei Franței, Kylian Mbappe (27 de ani), golgheterul lui Real Madrid, și de Lamine Yamal (19 ani), puștiul minune al Barcelonei, campion mondial cu Spania în această vară, potrivit GSP.ro.

Premiul Balonul de aur, cel mai bine păstrat secret

Potrivit lui Pascal Ferré, fost director editorial al revistei France Football, duminică dimineaţă doar cinci persoane cunoşteau identitatea laureatului. Acesta a explicat că, în perioada în care se ocupa de prestigiosul trofeu, apela inclusiv la informaţii false pentru a induce în eroare publicul şi pentru a proteja rezultatele votului, scrie OrangeSport.ro.

„E o cursă de-a hoţul şi poliţistul”, a spus el duminică la RMC, în cadrul emisiunii Anaïs Matin. „Există mici şiretlicuri, mici trucuri. Al meu era să las să circule clasamente false în redacţia revistei France Football pentru a alimenta reţelele sociale. Mă făcea să zâmbesc când le vedeam ieşind la suprafaţă. Era unul dintre micile mele şiretlicuri.”

Din 2024, organizatorii au introdus o regulă importantă: nici măcar fotbaliştii care urmează să primească trofeul nu mai află rezultatul înaintea ceremoniei. Măsura are rolul de a elimina eventualele indicii şi de a menţine suspansul până la anunţul oficial.