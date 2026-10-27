Taxă triplă pe colete din afara UE. Guvernul nu a decis dacă elimină birul pus de România, după cele introduse de Uniunea Europeană

Încă o taxă pe colete din afara UE intră în vigoare. Astfel, coletele din afara UE ar putea fi taxate triplu în România.

La nivelul UE intră în vigoare, de la 1 noiembrie, o nouă taxă europeană pe coletele din afara UE. Este vorba despre o taxă de procesare de 2 euro per articol. Uniunea introdusese deja o altă taxă de 3 euro, la 1 iulie. Guvernul nu a luat încă o decizie și analizează dacă elimină acum sau mai târziu taxa românească. Aceasta a fost introdusă pe 1 ianuarie 2026. Este de 25 de lei pe colet, adică 5 euro, potrivit informațiilor Profit.

Prima taxă UE, de 3 euro, pe colete cu valoare mai mică de 150 de euro, a intrat în vigoare de la 1 iulie.

A doua, de 2 euro per articol a fost justificată de povara procesării unui număr mare de colete cu valoare mică. Este vorba în principal de comenzi ale consumatorilor pe platforme online din China. Vizate în special sunt Temu, Shein și Alibaba. Noua taxă pe colete devine operațională de la 1 noiembrie.

Elimină România propria taxă pe colete? UE spune că trebuie, bugetul e însă la limită

Comisia Europeană a avertizat că, odată intrată în vigoare taxa de procesare din noiembrie, statele membre trebuie să înceteze aplicarea propriilor taxe. Mai ales dacă au scop și justificare similară, adică sunt taxe de procesare.

Astfel, România ar trebui să elimine propria taxă pe colete. O procedură UE declanșată pe această temă împotriva României ar avea însă un ritm foarte lent.

Astfel că, eliminarea taxei de 25 de lei cu o oarecare întârziere, de exemplu de la 1 ianuarie 2027, nu ar atrage, probabil, nicio acțiune împotriva României din partea Comisiei.

Bugetul ar putea fi un argument pentru menținerea taxei pe colete pentru o perioadă

Mai ales în măsura în care România ar furniza argumente serioase. Unul dintre ele ar fi că taxa a fost inclusă în construcția bugetară pentru anul 2026.

În aceste condiții, decizia în privința taxei de 25 de lei pe colete ar putea depinde de spațiul bugetar.

Taxă nouă pentru coletele din afara UE intră în vigoare de la 1 noiembrie. Noua taxă europeană se calculează pe categorii de articole, nu pe bucăți, iar plata revine platformelor și vânzătorilor, care o pot transfera însă în prețuri. Măsura vizează în special mărfurile din China cumpărate de pe Shein, Temu sau Aliexpress.