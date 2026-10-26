În așteptarea fondurilor PNRR. Aproximativ 2.400 de cereri de plată neonorate, pe lista Ministerului Dezvoltării

Oficialul a declarat faptul că situația celor 2.400 de cereri de plată neonorate trebuie clarificată până la 6 noiembrie 2026.

„Avem aproximativ 2.400 de cereri de plată neonorate în cadrul PNRR, iar timpul pentru rezolvarea acestor situații este limitat. Am avut o întâlnire cu Mihai Alexandru Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru a discuta despre deblocarea plăților aferente componentelor 5 şi 6 din PNRR”, a declarat Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, potrivit News.ro.

Fonduri PNRR, în așteptare

În momentul de față se poartă discuții interministeriale cu Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene pentru identificarea unor soluții.

S-au făcut demersuri inclusiv către Comisia Europeană.

„Am început deja mobilizarea echipei şi colaborarea cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a găsi soluţii şi a accelera demersurile necesare inclusiv la nivelul Comisiei Europene. Prioritatea este clară: deblocarea plăților către autorităţile locale şi firmele româneşti şi continuarea investițiilor esențiale pentru comunități”, mai spune ministrul Dezvoltării.

Reacția ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene

Termenul de 6 noiembrie 2026 a fost invocat și de Alexandru Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Oficialul a explicat faptul că până la această dată trebuie îndeplinite toate procedurile administrative restante necesare pentru ca banii europeni pentru proiectele PNRR să ajungă în țară.

Totodată, la sfârșitul săptămânii trecute, același ministru anunța că sunt probleme cu două cereri de plată din PNRR, urmând să poarte discuții inclusiv la nivelul Comisiei Europene.

„Timpul este scurt, iar răspunsurile trebuie să fie rapide, complete și bine documentate”, a declarat Alexandru Ghigiu.

România proiectelor PNRR

România și-a propus să realizeze cu ajutorul fondurilor PNRR 15.000 de proiecte din toate domeniile. La 31 august 2026, data la care aceste investiții trebuie încheiate, țara noastră a reușit să realizeze cel mult 11.000 de proiecte. Nefinalizate la termen, conform informațiilor oficiale, sunt în prezent 4.500 de proiecte. Acestea însumează aproximativ 20,1 miliarde de lei.