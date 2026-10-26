Câte dosare are Călin Georgescu și în ce stadiu se află fiecare. Ce măsuri s-au dispus împotriva sa

Călin Georgescu are în prezent cinci dosare, două trimise deja la instanță pentru judecată și trei în faza de anchetă. Unul din dosarele aflate în lucru la anchetatori privește un caz de înșelăciune de 1,1 milioane de euro.

Celelalte două sunt colaterale: după ce ar fi făcut salutul legionar la ieșirea de la instanță și după ce a cerut anihilarea aparaturii de interceptare plantate de procurorii DIICOT în locuința sa.

Dosarul Potra – presupusa tentativă de lovitură de stat

Trimis în judecată la Curtea de Apel București / În cameră preliminară la Curtea Supremă

Ce vizează: presupusul plan de a deturna în violențe protestele din 8 decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale.

presupusul plan de a deturna în violențe protestele din 8 decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale. Ce susțin procurorii: Georgescu s-ar fi întâlnit în clandestinitate cu Horațiu Potra la o fermă din Ciolpani, pe 7 decembrie 2024. Potrivit anchetatorilor, ar fi discutat un plan prin care persoane din gruparea lui Potra, cu pregătire militară, urmau să provoace violențe în timpul protestelor.

Georgescu s-ar fi întâlnit în clandestinitate cu Horațiu Potra la o fermă din Ciolpani, pe 7 decembrie 2024. Potrivit anchetatorilor, ar fi discutat un plan prin care persoane din gruparea lui Potra, cu pregătire militară, urmau să provoace violențe în timpul protestelor. Acuzațiile aduse lui Georgescu: complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false, în formă continuată.

complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false, în formă continuată. Cine mai este vizat: Horațiu Potra și alți 20 de membri ai grupării sale, pentru acuzații care includ, în funcție de inculpat, tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale, infracțiuni privind armele și munițiile, materiile explozive și instigarea publică.

Horațiu Potra și alți 20 de membri ai grupării sale, pentru acuzații care includ, în funcție de inculpat, tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale, infracțiuni privind armele și munițiile, materiile explozive și instigarea publică. Stadiu: Georgescu a fost trimis în judecată în septembrie 2025. După ce Curtea de Apel București a dispus începerea judecății pe fond, inculpații au contestat decizia. Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, în faza de cameră preliminară, unde au intervenit amânări și schimbări în complet.

Dosarul de propagandă legionară și promovare a unor persoane condamnate pentru crime

Trimis în judecată – Judecătoria Sectorului 1

Ce vizează: declarații, interviuri și postări publice din perioada 2020–2025.

declarații, interviuri și postări publice din perioada 2020–2025. Ce susțin procurorii: Georgescu ar fi promovat idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și ar fi elogiat figuri istorice asociate acestor ideologii, inclusiv Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța.

Georgescu ar fi promovat idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și ar fi elogiat figuri istorice asociate acestor ideologii, inclusiv Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța. Acuzațiile: promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război, precum și promovarea ideilor și doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război, precum și promovarea ideilor și doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată. Stadiu: trimis în judecată în iulie 2025; dosarul se află la Judecătoria Sectorului 1.

trimis în judecată în iulie 2025; dosarul se află la Judecătoria Sectorului 1. Măsura preventivă: a fost plasat sub control judiciar în februarie 2025. Măsura a fost menținută de instanță în cursul procesului, dar a fost ridicată definitiv în aprilie 2026.

a fost plasat sub control judiciar în februarie 2025. Măsura a fost menținută de instanță în cursul procesului, dar a fost ridicată definitiv în aprilie 2026. Ce trebuie reținut: dosarul privește declarații și manifestări publice dintr-o perioadă extinsă pe mai mulți ani. Este distinct de dosarul nou privind presupusul salut legionar din octombrie 2026.

Dosarul de înșelăciune – prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro

Dosar instrumentat de DIICOT. Arest preventiv până pe 26 octombrie, când instanța a înlocuit măsura cu cea a controlului judiciar. Decizia nu este definitivă.

Ce vizează: o presupusă schemă de obținere a unor bani de la omul de afaceri Răzvan Leu, în legătură cu promisiunea unei finanțări bancare de milioane de euro.

o presupusă schemă de obținere a unor bani de la omul de afaceri Răzvan Leu, în legătură cu promisiunea unei finanțări bancare de milioane de euro. Ce susțin anchetatorii: Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu cetățeanul italian Massimiliano Arena. Pentru obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro, omul de afaceri ar fi fost convins să plătească o garanție de un milion de euro și ulterior încă 100.000 de euro. Creditul nu ar fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu cetățeanul italian Massimiliano Arena. Pentru obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro, omul de afaceri ar fi fost convins să plătească o garanție de un milion de euro și ulterior încă 100.000 de euro. Creditul nu ar fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți. Acuzațiile: dosarul instrumentat de DIICOT vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, potrivit relatărilor despre anchetă. Georgescu este cercetat alături de alte persoane.

dosarul instrumentat de DIICOT vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, potrivit relatărilor despre anchetă. Georgescu este cercetat alături de alte persoane. Stadiu: urmărire penală.

urmărire penală. Măsuri preventive: Georgescu a fost reținut în septembrie, apoi arestat preventiv. Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, dar Curtea de Apel București a desființat această soluție pe 23 octombrie. Așadar, a rămas în arest preventiv. Pe 26 octombrie, Tribunalul București a respins cererea DIICOT de prelungire a arestului preventiv cu încă 30 de zile. Decizia nu este definitivă.

Dosarul privind verificarea vilei din Mogoșoaia pentru identificarea dispozitivelor de supraveghere

Anchetă DIICOT

Ce vizează: presupusa solicitare adresată unui bărbat de a verifica vila lui Georgescu din Mogoșoaia pentru a identifica mijloacele tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori.

presupusa solicitare adresată unui bărbat de a verifica vila lui Georgescu din Mogoșoaia pentru a identifica mijloacele tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori. Ce susțin procurorii: pe 26 septembrie 2026, bărbatul ar fi scanat locuința pentru a identifica echipamentele de supraveghere și pentru a încerca alterarea datelor informatice ori perturbarea sistemelor folosite la supravegherea tehnică. DIICOT precizează că rezultatul urmărit nu s-ar fi produs.

pe 26 septembrie 2026, bărbatul ar fi scanat locuința pentru a identifica echipamentele de supraveghere și pentru a încerca alterarea datelor informatice ori perturbarea sistemelor folosite la supravegherea tehnică. DIICOT precizează că rezultatul urmărit nu s-ar fi produs. Acuzațiile cercetate: operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formele de autorat și instigare, precum și tentativă la alterarea integrității datelor informatice și la perturbarea funcționării sistemelor informatice.

operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formele de autorat și instigare, precum și tentativă la alterarea integrității datelor informatice și la perturbarea funcționării sistemelor informatice. Stadiu: anchetă penală, cu percheziții și audieri la DIICOT pe 21 octombrie. Bărbatul care ar fi făcut scanarea a fost plasat sub control judiciar.

De reținut: este un dosar distinct de cel al înșelăciunii, chiar dacă ambele sunt instrumentate de DIICOT și privesc aceeași persoană.

Dosarul privind presupusul salut legionar

Dosar în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

Ce vizează: un gest pe care Georgescu l-ar fi făcut în public la ieșirea dintr-o secție de poliție din Buftea.

un gest pe care Georgescu l-ar fi făcut în public la ieșirea dintr-o secție de poliție din Buftea. Ce susțin anchetatorii: la 7 octombrie 2026, acesta ar fi făcut salutul legionar către susținătorii săi. Fapta ar fi avut loc, potrivit relatărilor, în perioada în care se afla sub control judiciar.

la 7 octombrie 2026, acesta ar fi făcut salutul legionar către susținătorii săi. Fapta ar fi avut loc, potrivit relatărilor, în perioada în care se afla sub control judiciar. Acuzația: utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Stadiu: Georgescu a fost audiat pe 22 octombrie, în Arestul Central și are calitatea de suspect.

Georgescu a fost audiat pe 22 octombrie, în Arestul Central și are calitatea de suspect. Măsuri preventive: nu a fost dispusă niciă măsură preventivă distinctă dispusă în acest dosar. Se afla în arest preventiv în dosarul de înșelăciune atunci când a fost audiat.

De reținut: nu este același dosar cu cel de propagandă legionară, în care Georgescu a fost deja trimis în judecată. Primul privește presupuse declarații și manifestări publice din perioada 2020–2025. Cel nou privește un gest concret, reclamat în octombrie 2026.

În ce stadiu se află cele cinci dosare

Dosar Stadiu la 26 octombrie 2026 Măsură preventivă cunoscută 1. Potra – acțiuni împotriva ordinii constituționale Cameră preliminară Curtea Supremă / verificări procesuale înaintea judecății pe fond de la Curtea de Apel București Nu există o măsură preventivă distinctă. 2. Propagandă legionară Judecată / Judecătoria Sectorului 1 Controlul judiciar a fost ridicat definitiv în luna aprilie. 3. Înșelăciune – 1,1 milioane euro Urmărire penală DIICOT Arest preventiv. Cererea de prelungire a fost respinsă în primă instanță de Tribunalul București pe 26 octombrie. Decizia nu este definitivă. Georgescu rămâne în arest până la soluția Curții de Apel. 4. Verificarea vilei / dispozitive informatice Urmărire penală DIICOT Nu există o măsură preventivă distinctă. 5. Presupusul salut legionar Urmărire penală Parchetul Judecătoriei Buftea Nu există o măsură preventivă distinctă în acest dosar.

Cum funcționează în practică suprapunerea unor măsuri dispuse în dosare diferite

Dacă într-un dosar are control judiciar și în altul arestare preventivă, va prevala măsura arestului preventiv, dar dosarele și măsurile preventive trebuie analizate separat.

Dar asta nu înseamnă că toate obligațiile se execută în mod identic atunci când persoana este în arest.

Controlul judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate. Persoana trebuie să respecte obligațiile stabilite de organul judiciar: de exemplu, să se prezinte la poliție, să răspundă convocărilor sau să respecte interdicțiile de comunicare ori deplasare impuse.

este o măsură preventivă neprivativă de libertate. Persoana trebuie să respecte obligațiile stabilite de organul judiciar: de exemplu, să se prezinte la poliție, să răspundă convocărilor sau să respecte interdicțiile de comunicare ori deplasare impuse. Arestul preventiv este o măsură privativă de libertate, dispusă în condițiile legii și supusă verificărilor periodice.

este o măsură privativă de libertate, dispusă în condițiile legii și supusă verificărilor periodice. Fiecare măsură are propriul temei procesual. Faptul că o persoană este arestată într-un dosar nu soluționează automat acuzațiile din celelalte dosare și nu le suspendă.

Faptul că o persoană este arestată într-un dosar nu soluționează automat acuzațiile din celelalte dosare și nu le suspendă. Obligațiile incompatibile cu detenția trebuie analizate procedural. De exemplu, o persoană aflată în arest nu se poate prezenta liber la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar. Situația măsurii din celălalt dosar trebuie lămurită de organele judiciare competente. Nu se poate presupune nici că măsura se anulează automat, nici că fiecare obligație rămâne executabilă în aceeași formă.

Așadar, persoana poate avea măsuri preventive dispuse în dosare diferite, dar efectele și compatibilitatea lor se verifică potrivit legii și hotărârilor din fiecare cauză.

Instanța poate dispune o măsură mai blândă sau încetarea măsurii preventive în cauza respectivă, în condițiile legii. În celelalte dosare, anchetele și procesele continuă, iar măsurile preventive aplicabile trebuie verificate individual.