Decizie importantă pentru cei care au credite la bănci și cei executați silit. Ce se întâmplă cu dobânda când banca cere plata anticipată

Instanța supremă a tranșat definitiv luni o dispută între bănci și consumatori cu privire la dobânda creditelor pentru care se declară scadența anticipată. Decizia răspunde unei întrebări dificile: ce se întâmplă când nu mai plătești un credit și se declară scadența anticipată cu dobânda rămasă?

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) spune că clientul datorează doar dobânda acumulată până în momentul declarării scadenței anticipate, iar banca nu îi poate cere și dobânzile care s-ar fi calculat de atunci până la finalul inițial al contractului.

Hotărârea prealabilă, care este obligatorie pentru toate instanțele, a pornit din dosarul gestionat de SCA Cuculis & Asociații împotriva unui IFN.

„Pe scurt, ICCJ a închis poarta abuzurilor IFN-urilor, dar și ale băncilor: dacă ajungeți în scadență anticipată (și, implicit, în executare silită), nu veți mai putea fi obligați să plătiți dobânda remuneratorie (contractuală) până la finalul perioadei contractuale”, spune avocatul Adrian Cuculis.

Ce spune Curtea Supremă