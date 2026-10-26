Liderul deputaților UDMR, deranjat de anunțul lui Grindeanu privind reorganizarea administrativ-teritorială: „O măsură destul de antidemocratică”

Deputatul UDMR Csoma Botond a transmis că reorganizarea administrativ-teritorială ar trece peste voința cetățenilor din localitățile care ar dispărea. Csoma a declarat că a fost surprins de declarația șefului PSD.

„Eu nu știu dacă se poate face și nu știu dacă trecem așa peste voința cetățenilor care locuiesc în acele localități. Mi se pare o măsură destul de antidemocratică, din punctul meu de vedere. M-a surprins puțin declarația domnului Grindeanu, care vrea ca Guvernul să-și angajeze răspunderea pentru acest proiect”, a spus el.

Mai mult, Csoma Botond spune că există tratate internaționale care stipulează că o astfel de schimbare trebuie să țină cont de perspectiva minorităților naționale.

„Sigur, întotdeauna am spus că putem fi de acord cu o anumită reformă, dar avem și o problemă specială a comunității maghiare. Nu vrem ca această reformă să fie în detrimentul ponderii etnice. Sunt și tratate internaționale care spun că la orice reformă administrativă trebuie să se aibă în vedere și poziția minorității naționale și să nu se facă această reformă împotriva respectivei minorități naționale.

Din acest punct de vedere, ce pot să vă spun? În această fază nu sunt de acord cu această inițiativă, să spun așa, propusă de domnul Grindeanu”, a motivat el.

Csoma consideră că trebuie să existe măcar o dezbatere în Parlament despre această reformă. Asumarea răspunderii este o metodă neadecvată, crede UDMR.

„Deci nu prin asumarea răspunderii. Cred că la un moment dat s-a discutat în Parlamentul României și s-a și decis, încă nu s-a făcut acea comisie, s-a decis la un moment dat că vom face o comisie în Parlament unde vom discuta aspectele ce țin de o eventuală reformă administrativ-teritorială. În condițiile în care eu cred că, măcar în această comisie, ar trebui să lucrăm pe un proiect și nu se face depozit pe altă variantă.

Mi se pare absolut neadecvat ca o reformă administrativ-teritorială să fie adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern”, a spus acesta.

UDMR ar avea cele mai multe localități desființate

Csoma adaugă că dintre localitățile care ar trebui comasate, în jur de 40 ar fi ale UDMR, iar partidul ar fi, astfel, cel mai afectat de modificare.

„M-am uitat puțin pe statisticile de pe vremea lui Cseke, când domnia sa era la Ministerul Dezvoltării. La acea vreme a existat o discuție legată de acest indicator. Se vorbea că, dacă punem acest indicator, am avea în jur de 420-460 de primării care ar putea trece prin acest proces de comasare, care ar putea fi afectate. M-am uitat acum și în fiecare județ în parte. 30-40 de astfel de primării, din cauza depopulării și a fragmentării geografice, sunt în zona UDMR. UDMR are în jur de 200 de primării. UDMR ar fi cel mai afectat de o astfel de comasare”, a motivat el.

Întrebat de soluții alternative, deputatul a zis că poate s-ar impune niște măsuri speciale în zona în care trăiesc comunități de minorități naționale.

„Suntem rezonabili, putem discuta. De aceea spun, nu suntem împotriva reformării. Înțelegem că sistemul administrativ care există acum a fost făcut de Ceaușescu în 1968. Înțelegem rațiunea faptului că trebuie să aducem anumite modificări. Dar să se ia în considerare și argumentele noastre când vorbim și nicidecum prin asumarea răspunderii”, a motivat el.

Ar putea depune UDMR moțiune de cenzură împotriva PSD?

Csoma Botond a fost întrebat dacă reorganizarea ar putea constitui un motiv pentru ca Uniunea să depună moțiune de cenzură.

„Cu cine? Poate cu PNL. Nu cred că PNL ar iniția o moțiune de cenzură pe acest subiect. Eu nu cred că ar trebui să ajungem atât de departe. Eu sper că, după ce va exista rațiune și nu se va adopta această reformă administrativ-teritorială prin angajarea răspunderii, să continuăm munca, să se constituie acea comisie care a fost propusă în Biroul Permanent Reunit la vremea respectivă”, a răspuns acesta.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat luni, după o ședință a Biroului Politic Național al partidului, că îi va propune premierului Luca Niculescu să își angajeze răspunderea în Parlament pe două proiecte mari. Este vorba despre reforma administrativ teritorială și cea a reorganizării la nivel guvernamental.

De cealaltă parte, reorganizarea la nivel guvernamental ar trebui să cuprindă, potrivit lui Sorin Grindeanu, „reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența”. Coordonatorul acestui proiect, din partea PSD, va fi Marian Neacșu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, a mai spus Sorin Grindeanu.

„Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp- până în martie 2027. La aceste două reforme majore, se va adăuga și bugetul pe 2027”, a adăugat Sorin Grindeanu.