Un pescar german a prins în Polonia un somn de 2,92 metri, la doar opt centimetri de exemplarul de trei metri la care visează

Echipe de pe tot continentul, la Rybnik

Schäfer are 34 de ani și provine din regiunea Eifel, din landul Renania de Nord-Westfalia, în vestul Germaniei. Împreună cu Cremers, a venit în sudul Poloniei special pentru întrecerea dedicată peștilor răpitori de la Rybnik. Potrivit cotidianului german Bild, la competiția din 10 și 11 octombrie au participat 70 de echipe, adică în jur de 150 de pescari veniți din toată Europa, scrie euronews.com.

Schäfer le-a povestit jurnaliștilor publicației că el și coechipierul său au folosit o lansetă gândită special pentru somnii de talie mare, alături de o nălucă moale, din silicon.

O luptă de peste jumătate de oră

După ce a simțit ce trăgea de fir, Schäfer a înțeles aproape imediat că nu prinsese un pește oarecare. Abia când somnul a ieșit prima dată la suprafață și-a dat însă seama cât de mare era.

Confruntarea s-a prelungit mai mult de 30 de minute. Cât timp Schäfer a rezistat la capătul lansetei, Cremers a avut grijă ca barca să rămână pe direcție și să nu fie deviată de vânt.

Înapoi în lac, după măsurătoarea arbitrilor

Pe mal, arbitrii au măsurat somnul și au consemnat o lungime de 292 de centimetri.

Regulamentul concursului impune eliberarea capturilor, așa că peștele a fost dus înapoi în lac. Schäfer a explicat pentru Bild că peștii sunt aduși la mal pe o prelată, pentru a nu li se deteriora stratul de mucus cu rol protector.

Locul al doilea în clasamentul general

Somnul de aproape trei metri nu le-a adus însă victoria, deoarece câștigătorii au fost stabiliți după punctajul cumulat.

Cei doi au încheiat concursul pe locul al doilea, cu 28.930 de puncte, potrivit Berliner Zeitung și rezultatelor publicate de filiala din Katowice a Asociației Poloneze de Pescuit Sportiv (PZW).

Lacul ascunde și alte exemplare de dimensiuni remarcabile. Într-o postare pe Instagram, Schäfer a relatat că el și Cremers au pescuit șalău în zori. Capturile de atunci, între care un exemplar de 81 de centimetri, au adăugat în clasament „un număr bun de puncte”.

O captură care s-ar fi repetat

Peștele are deja propria poveste. Potrivit presei, participanții cred că e vorba de același somn scos din apă la concursul din octombrie 2025. Atunci, pescarii polonezi Krzysztof Pyra și Adrian Gontarz au prins un exemplar cu aceeași lungime, de 292 de centimetri. Berliner Zeitung relatează că, de la acel moment, somnul nu a mai câștigat în lungime, dar a devenit vizibil mai gros.

Niciun clasament oficial după lungime

International Game Fish Association (IGFA), forul mondial al pescuitului sportiv, înregistrează recordurile la somn după greutate și nu are o listă oficială întocmită după lungime.

Cotidianul german Die Welt amintește că, în 2023, pescarul italian Alessandro Biancardi a scos din râul Po un somn de 2,85 metri. Prin urmare, Rybnik, oraș din Voievodatul Silezia, e privit, în special de pescari, drept locul în care a fost capturat cel mai lung somn cunoscut.

Nici după această reușită Schäfer nu a renunțat la visul unui somn de trei metri. Pentru Bild, el a declarat că mai este acum „la doar o palmă” de acest obiectiv.

Gigantul apelor dulci din Europa

Agenția Federală germană pentru Conservarea Naturii arată că somnul european este cel mai mare pește de apă dulce originar de pe continent.

Poate ajunge la trei metri lungime și la o greutate de 150 de kilograme. Specia se recunoaște după corpul lipsit de solzi, capul lat și cele șase mustăți cu ajutorul cărora se orientează în apele tulburi.

Hrana lui constă mai ales din pești. Exemplarele de talie mare atacă din când în când și mamifere sau păsări de apă de dimensiuni mici. Asociația pescarilor sportivi, Agenția Federală pentru Conservarea Naturii și Societatea de Ihtiologie l-au desemnat peștele anului 2026.

Apele mai calde, un avantaj pentru specie

La origine, somnul era răspândit mai ales în bazinele Dunării și Rinului. Potrivit aceleiași agenții, specia a ajuns între timp într-un număr mult mai mare de habitate, datorită programelor de populare inițiate în secolul al XIX-lea și unor căi navigabile precum Canalul Main-Dunăre.

Încălzirea climei îl favorizează și ea. Fiindcă iubește căldura, somnul are de câștigat de pe urma creșterii temperaturii apei.

Biologul Jürgen Geist a explicat pentru revista germană de știri Focus că populațiile înregistrează o creștere semnificativă, atât ca densitate, cât și ca arie de răspândire. Speciile adaptate la apa rece, precum păstrăvul indigen, ies în schimb în pierdere.

Un lac încălzit de o centrală pe cărbune

Căldura joacă un rol și în cazul lacului de la Rybnik. Lacul de acumulare funcționează ca bazin de răcire pentru o centrală pe cărbune, care deversează apoi în el apa încălzită. Potrivit lui Schäfer, la temperaturi mai ridicate peștii se hrănesc mai intens, astfel că somnii, crapii și șalăii din lac cresc într-un ritm mai rapid.

Un pericol redus pentru oameni

Experții consideră că acești pești pun oamenii în pericol doar într-o mică măsură. Au numai dinți mărunți și aspri, care amintesc de o răzătoare, iar în afara perioadei de reproducere pericolul e practic nul. Cu toate acestea, în iunie 2025, un somn lung de aproximativ doi metri a mușcat mai mulți înotători în lacul Brombachsee, din Franconia Mijlocie, iar aceștia s-au ales cu răni ușoare.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Oliver Schäfer ‘Olli’ (@olli_s_fishing)

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