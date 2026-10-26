Un politician român povestește cum s-au văzut alegerile din Serbia în mijlocul oamenilor: „Se simțea o dorință fantastică de a se încheia un capitol mare din istoria Serbiei”

Ștefan Pălărie, care a fost observator la alegerile din Serbia, a spus că în discuțiile purtate cu cetățenii, se simțea o dorință fantastică de a se încheia un capitol mare din istoria țării.

„Mă refer aici la regimul Vučić, și de a se deschide o nouă pagină, cumva pe curat, pentru viitorul acestei țări. Se pare că acea tragedie de la Novi Sad, prăbușirea acoperișului acelei gări în care 16 oameni și-au pierdut viața, dintre care 2 copii, a fost pentru ei picătura care a umplut paharul. Din acel moment, oamenii au încetat să se mai teamă, pentru că mi-au spus foarte mulți că se temeau de regimul care părea să fie instituit, care utiliza instituțiile naționale, inclusiv forțe de apărare”, a explicat observatorul.

Evenimentele catalizatoare pentru proteste

Pălărie spune că abuzurile repetate, din partea puterii către cetățeni, au dus la formarea unei tensiuni în societate.

„Apoi au fost niște evenimente care, în societatea sârbă, au devenit niște catalizatoare pentru această tensiune și energie de dorință de schimbare. Într-o anumită formă, de exemplu, acel atentat sângeros, săvârșit pentru una dintre școlile din Belgrad, unde și-au pierdut viața, dacă nu greșesc, șase elevi și un paznic al școlii, omorâți de către un adolescent care a înțeles să aibă acces la o armă din partea tatălui; a îndoliat și a strâns societatea sârbă.

Apoi, așa cum spuneam, tragedia de la Novi Sad i-a făcut pe oameni să spună deschis, fără să se mai teamă <<Corupția ucide și uite că nu mai putem lăsa lucrurile să rămână așa cum sunt>>.

Ori, aceste evenimente au fost coroborate cu un succes, aș spune eu, cu doi ani de proteste, proteste pașnice. Oamenii îmi povesteau că la astfel de proteste, atunci când coloane lungi și largi se îndreptau către locurile unde urmau piețe publice să manifeste, era o emoție atât de puternică, oamenii erau atât de emoționați, îmi povesteau cu lacrimi în ochi ce energie se simțea acolo și energia asta mi-a transmis senzația și speranța că se poate face o schimbare chiar acolo unde lumea mai degrabă era cinică și nu vedea neapărat un posibil sfârșit al conducerii Vučić”, a povestit el.

Ștefan Pălărie vede câștigul Listei Studenților drept „un capitol de activism societal și civic”.

„(…) care s-a manifestat prin zecile și miile de manifestații de stradă, manifestații pașnice, organizate în jurul mișcării studențești, și care timp de 2 ani de zile a inspirat, se pare, o societate întreagă, Serbia, că viitorul poate fi diferit”, a spus el.

Senatorul român a dezvăluit că în aceste zile petrecute la Belgrad, a simțit nevoia de schimbare din partea tuturor categoriilor de cetățeni, și mai în vârstă, și mai tineri.

„Inclusiv antreprenorii cu care am stat de vorbă, nemulțumiți de faptul că statul îi controlează și îi supune unor forme potrivnice antreprenorilor, potrivnice mediului de afaceri. Oameni care simțeau cumva, sau acuzau, sigur, nu avem informații dovedite, dar acuzau cumva că regimul și conducerea care ține de guvern păreau că, în multe privințe, ajung să semene cu o formă de crimă organizată, în sensul de scoatere de resurse din partea cetățenilor și utilizarea instituțiilor publice pentru bunul plac”, a povestit el.

Ce le-a promis mișcarea Lista Studenților

Pălărie a explicat că Lista Studenților le-a promis oamenilor că va produce o schimbare în privința temelor care macină societatea, corupția sau nivelul democrației.

„Această mișcare a studenților le-a promis ca mesaj public, și anume eliminarea corupției din modul în care statul funcționează, apoi recucerirea sau recuperarea unei justiții independente care să nu mai fie subiectivă și, în general, dreptate.

În societate, în modul în care regulile sunt aplicate la fel pentru toți, să nu mai înceapă să fie clase de privilegiați care se mai apropie de puterea statului și, în felul acesta, se creează clase de cetățeni. Asta mi-au spus și mie în diferite formule”, a afirmat el.

Oamenii care au încredere în schimbare vs cei reticenți

Pe de altă parte, a identificat două categorii de cetățeni, în urma discuțiilor directe cu oamenii, cei care văd un viitor în această mișcare, dar și cei mai pesimiști, care nu cred că se vor schimba prea multe.

„Unii care, poate mai pesimiști, se întreabă dacă într-adevăr vor vedea o schimbare în perioada următoare sau dacă va veni cineva la fel, o categorie de cetățeni care sunt un pic reticenți la ceea ce le va aduce viitorul. Dar există și altă categorie care se uită cu speranță la această schimbare și care vede un mesaj de mare forță.

Această Listă a Studenților care generează un partid parlamentar cu 140 de locuri din cele 250 necesare, deci capabili să-și formeze Guvernul în toată componența sa, care a colaborat foarte bine cu mai multe inițiative politice, care au renunțat la candidatură de această dată tocmai ca să poată sprijini mișcarea studențească.

Și pentru că mișcarea studențească a spus că va face lucrurile altfel, a preferat să nu mai afișeze aceleași figuri de politicieni care activaseră în trecutul Serbiei și care nu reușiseră să aducă foarte mari schimbări.

Lista de parlamentari aparține acestei mișcări studențești. Sigur, nu sunt doar studenți, sunt și jurnaliști, sunt și profesori universitari, academicieni. Este o listă mai largă, dar au intenționat foarte limpede și clar să fie o schimbare în clasa politică și, în felul acesta, de fapt, să aducă în Parlamentul Republicii Sârbe oameni care nu au făcut politică înainte”, a explicat el.