Victor Ponta, după răsturnarea regimului Vucic în Serbia: „I-am transmis doar că știu cum este să câștigi și să pierzi alegeri” / Cum răspunde la acuzațiile privind campania înșelătoare / Despre „oamenii rău intenționați (sau direct proști)”

Victor Ponta a reacționat, în exclusivitate pentru Cotidianul, la acuzațiile că un om care a lucrat în campania sa din 2025 ar fi fost implicat, în Serbia, într-o campanie online înșelătoare pro-Vucic. Fostul premier a dezvăluit ce mesaj i-a transmis lui Aleksandar Vucic, dar și ce crede despre statutul lui Sebastian Ghiță, după răsturnarea de regim. La finalul interviului, Victor Ponta a ținut să apere o decizie mai veche care a făcut vâlvă mare în România, în momentul în care a dezvăluit-o.

Victor Ponta: În România, țara unde am anulat alegerile, situația din Serbia a fost prezentată în mod fals de propagandă!

Cotidianul: Cum vă explicați rezultatul alegerilor din Serbia? De ce a pierdut Vučić în fața unui partid abia apărut?

Victor Ponta: Serbia a fost și rămâne o țară democratică, unde votul este respectat. În România, țara unde am anulat alegerile, situația din Serbia a fost prezentată în mod fals de propagandă! Președintele Vučić a organizat alegerile, a recunoscut imediat victoria, i-a felicitat pe câștigători. Așa cum funcționează o democrație. Din păcate, în România nu a fost așa în 2024.

Ce mesaj i-a transmis Victor Ponta lui Aleksandar Vucic

Cotidianul: Cum credeți că se va schimba regimul din Serbia acum, mai ales în ceea ce privește relația cu UE, Ucraina și Rusia?

Victor Ponta: Sper ca orice schimbare să fie în bine, pentru că Serbia este un vecin foarte bun al României, iar poporul sârb a fost mereu un prieten al nostru. Nu cunosc programul politic al Partidului Studenților, dar îmi doresc să facă reforme și schimbări pozitive.

Cotidianul: Ce mesaj i-ați transmis lui Aleksandar Vučić?

Victor Ponta: I-am transmis doar că știu cum este să câștigi și să pierzi alegeri. Și că oamenii cu adevărat de caracter nu se schimbă în funcție de asta. Eu îi rămân prieten.

Victor Ponta, reacție privind acuzația că un om al său a fost implicat într-o campanie înșelătoare

Cotidianul: L-ați ajutat în campanie?

Victor Ponta: Nu am fost în Serbia în perioada campaniei electorale și nu am avut nicio legătură cu campania.

Cotidianul: Care este legătura dumneavoastră cu campania pro-Vučić? BBC a scris că a fost implicat un fost membru al echipei dumneavoastră de campanie din 2025.

Victor Ponta: Am văzut știrea BBC și nu are absolut nicio legătură sau mențiune a mea; aceasta este o speculație din România. Nu cunosc și nu am fost implicat în campania electorală din alte țări, în afara României.

Cum ar putea fi afectat Sebastian Ghiță de schimbarea regimului de la Belgrad

Cotidianul: Credeți că se vor schimba lucrurile în privința domnului Sebastian Ghiță, care are acum statut de refugiat în Serbia? A primit azil politic în timpul regimului Vučić. Credeți că acest statut va fi menținut?

Victor Ponta: Sunt sigur că orice întrebări aveți pentru domnul Ghiță i le puteți adresa direct. Nu am obiceiul să vorbesc în numele altor oameni, ci doar în numele meu.

Cotidianul: Cum vedeți evoluția politică din Serbia după victoria Partidului Lista Studenților?

Victor Ponta: Urez numai bine Serbiei și poporului sârb, pe care îl admir și îl respect. Cunosc personal câțiva dintre cei care au candidat pe lista electorală a Partidului Studenților și sunt oameni foarte capabili în domeniul lor de activitate, dar nu au experiență politică. Nu știu mai multe despre cine va forma noul Guvern și nici detalii despre programul de guvernare.

„România trebuie să fie principalul susținător al integrării Serbiei în Uniunea Europeană”

Cotidianul: Care credeți că va fi relația Serbiei cu România?

Victor Ponta: O să susțin în continuare ceea ce am susținut și în calitate de premier: faptul că România are un vecin extraordinar de bun în Serbia și că România trebuie să fie principalul susținător al integrării Serbiei în Uniunea Europeană.

„Eu am iubit și admirat Iugoslavia și Serbia încă din adolescență”

Cotidianul: Credeți că veți avea o relație la fel de bună cu noul regim?

Victor Ponta: Eu am iubit și admirat Iugoslavia și Serbia încă din adolescență, când urmăream baschetbaliștii lor și le studiam istoria fascinantă și cu adevărat eroică. Regimurile și guvernele politice se schimbă, dar poporul sârb rămâne la fel de talentat, curajos, demn și de admirat!

Din respect pentru ei, nu m-am implicat niciodată în politica internă din Serbia, dar am susținut mereu relația acesteia cu România și integrarea în Uniunea Europeană. Asta voi face și în continuare!

Victor Ponta își apără decizia privind barajul de la Porțile de Fier. Ce spune despre „oamenii rău intenționați (sau direct proști)”

Chiar dacă în România oamenii rău intenționați (sau direct proști) m-au acuzat că am luat decizii pentru a ajuta Belgradul și Serbia în momentul unor inundații catastrofale, eu mă voi mândri toată viața că am făcut ceea ce orice vecin și orice om trebuie să facă!

Și știu sigur că, indiferent de discuțiile politice, oamenii din Serbia care au avut mult de suferit în acea perioadă apreciază ceea ce am făcut! Și asta contează.