Miruță, Buzoianu și Viziteu se luptă pentru funcțiile din Biroul Național. Ce tabere își dispută supremația în USR

Congresul USR va avea loc sâmbătă, la Timișoara.

Alex Tudor - senior editor
Miruță, Buzoianu și Viziteu se luptă pentru funcțiile din Biroul Național. Ce tabere își dispută supremația în USR

Imagine cu rol ilustrativ Sursa FOTO: USR

Congresul USR va avea loc sâmbătă, la Timișoara.

USR se reunește sâmbătă, 31 octombrie, într-un Congres la Timișoara pentru a stabili noul Birou Național. Totodată, surse din partid au declarat pentru Cotidianul că nu este exclus ca Dominic Fritz, liderul USR, să ceară un vot de reconfirmare a sa în fruntea partidului, după ce a rămas fără funcția de primar al Timișoarei.

Aceleași surse au precizat pentru Cotidianul că pentru cele 24 de locuri disponibile în Biroul Național vom candida trei tabere. Una dintre ele îl va avea în frunte pe Radu Miruță, o altă pe Diana Buzoianu, iar a treia listă va fi condusă de Lucian Viziteu.

Pe lista lui Radu Miruță se vor mai afla nume precum Ionuț Moșteanu, Dan Barna, Cristian Seidler, Radu Mihaiu, Stelian Ion, Iulian Lorincz, Adrian Echert, Silviu Dehelean sau Paul Ene.

De cealaltă parte, lista cu Diana Buzoianu în frunte va cuprinde, printre altele, nume ca Irineu Darău, Oana Țoiu, Sorin Șipoș, Vlad Voiculescu, Diana Stoica, Andrei Stoica, Oana Murariu sau Roxana Vîlcu.

Lista lui Lucian Viziteu va avea nume precum Clotilde Armand și Cezar Drăgoescu.

În total, fiecare listă va avea câte 29 de nume, au mai precizat surse politice pentru Cotidianul.

Funcțiile din Biroul Național, subiect de dezbatere la ultimul Congres

În ceea ce privește Biroul Național al USR, partidul a venit cu modificări la Congresul de la începutul acestui an. Până la acel moment, statutul USR prevedea o limită de 10 ani pentru un mandat în Biroul Național. Practic, un membru al USR nu putea fi membru în Biroul Național pentru mai mult de 10 ani.

La Congresul de anul acesta, însă, această prevedere a fost modificată astfel încât să nu mai existe o limită de timp pentru mandatul din Biroul Național.

Prevederea se aplică și pentru alte funcții: membri biroului local (BL), președinți locali, membri ai Comisiei Locale de Arbitraj, cenzori, membri CL de Arbitraj, membri CJ de Arbitraj.

Până în prezent, însă, niciunul dintre actualii membri ai BN nu vor împlini termenul de 10 ani în 2026. Abia în 2027, Ionuț Moșteanu, Clotilde Armand, Claudiu Năsui și Stelian Ion nu ar mai fi putut ocupa un loc în BN-ul USR, dacă nu era votat acest amendament.

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