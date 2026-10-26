Acțiunile Lindt au pierdut peste 25% după scumpirile ciocolatei. Ce urmează pentru prețurile din magazine

Acțiunile Lindt & Sprüngli au pierdut peste 25% din valoare de la începutul anului, după ce compania și-a redus estimările de creștere pentru 2026.

Ernst Tanner, președintele executiv al producătorului elvețian de ciocolată Lindt & Sprüngli, a recunoscut că firma a mizat greșit pe disponibilitatea clienților de a plăti prețuri tot mai mari, iar asta a afectat cererea și rezultatele grupului.

Asumarea a venit la câteva zile după ce directorul general a fost înlăturat din funcție din cauza unor performanțe nesatisfăcătoare, potrivit Reuters.

Piața germană, evaluată greșit

Problemele grupului au pornit în mare parte de la o estimare eronată a pieței din Germania, unde consumatorii au cumpărat mai puțin după majorarea prețurilor, a explicat Tanner într-un interviu pentru NZZ am Sonntag.

Președintele executiv a admis că firma nu a anticipat corect felul în care clienții vor răspunde scumpirilor. Pe fondul cotațiilor record la cacao, începând din 2024, compania a urmărit să treacă aceste costuri suplimentare în prețul plătit de cumpărători.

„Am supraestimat însă cât de mult puteam creşte preţurile fără să afectăm cererea”, a declarat Tanner.

Prea scump pentru o parte dintre clienți

Tanner a recunoscut, de asemenea, că în ultimele luni produsele Lindt au ajuns să fie prea scumpe pentru unii consumatori. Această situație a obligat compania să își regândească strategia comercială, transmite Reuters.

Scădere la bursă și schimbare la vârf

De la începutul anului, acțiunile Lindt & Sprüngli s-au depreciat cu peste 25%, după ce grupul elvețian și-a coborât prognozele de creștere a afacerilor pentru 2026, pe fondul unei cereri slabe.

Căderea a fost urmată de o schimbare în conducerea executivă: săptămâna trecută, compania a anunțat plecarea directorului general, în contextul îngrijorărilor legate de performanța grupului.

Prețuri mai mici pentru unele produse

Pentru a vinde volume mai mari, firma a ieftinit deja o parte dintre produse. Alte reduceri de preț ar putea urma, pe măsură ce cotațiile la cacao se vor apropia din nou de nivelurile obișnuite, conform aceleiași surse.

Tanner nu are în plan retragerea

La 80 de ani, Tanner, care a fost director general al Lindt între 1993 și 2016 și se află de peste trei decenii în funcția de președinte, a respins sugestiile că ar trebui să se retragă. Potrivit acestuia, are încă de atins obiective importante pentru redresarea companiei, iar o eventuală retragere va intra în discuție abia după ce situația se va stabiliza.

Fără concedieri, economii și bonusuri afectate

Concedieri la nivelul întregului grup nu vor exista, a precizat președintele executiv, care a insistat că Lindt vrea să își dezvolte în continuare afacerile.

Compania va fi totuși nevoită să facă economii, iar angajații din regiunea Germania-Elveția-Austria vor primi bonusuri afectate, pentru că țintele de performanță nu au fost atinse.

„Nu este în criză”

Tanner a contestat ideea că Lindt ar traversa o criză generalizată și a afirmat că acțiunile companiei sunt, în acest moment, subevaluate.

„Lindt & Sprüngli, în ansamblu, nu este în criză. În America şi în Orientul Îndepărtat ne vom atinge şi anul acesta obiectivele de creştere de 6% până la 8%”, a conchis președintele executiv.

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