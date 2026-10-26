Tudor Chirilă critică votul PNL pentru noul Guvern. Ce îi reproșează lui Ilie Bolojan

Tudor Chirilă a publicat o postare pe pagina sa de Facebook despre învestirea guvernului condus de Luca Niculescu. Artistul a comentat decizia președintelui PNL, Ilie Bolojan, de a susține un executiv controlat de Partidul Social Democrat. El a subliniat că acest cabinet include miniștri care au contribuit direct la demiterea guvernului anterior.

Artistul a ridicat o problemă morală. El a întrebat public dacă este normal ca Partidul Național Liberal să voteze un cabinet în care se regăsesc exact miniștrii care au contribuit la criza politică.

Chirilă a expus dilema lui Ilie Bolojan. Un refuz ar fi prelungit blocajul politic din România. Această întârziere ar fi adus dificultăți reale pentru rectificarea bugetară din acest an și pentru adoptarea bugetului pentru anul 2027. În același timp, artistul a amintit că exact majoritatea PSD-AUR a produs acest blocaj guvernamental.

Un guvern considerat incompetent și infam

Tudor Chirilă a criticat dur componența noului executiv. El a menționat că liberalii au validat un cabinet plin de probleme, cu mici excepții în zona tehnocrată.

„Bolojan și PNL au votat un guvern cvasi incompetent și infam (sunt excepții tehnocrate) cu Marinescu, Rogobete, Intotero, Zamfir, Neacșu, (condamnat penal, deci ministru de interne), Manole, oameni care au demonstrat că nu au făcut nimic (o ilustră neputință) în afară de a frâna orice potențială reformă din poziția de miniștri inactivi”, a scris Tudor Chirilă.

El consideră că incompetența și corupția vor genera instabilitate pe termen lung. În această logică, alegerile anticipate reprezentau o soluție preferabilă. Publicul reformist vede în Ilie Bolojan un politician corect, cu o mentalitate diferită, susține Chirilă. Pentru acești cetățeni, compromisul cu Partidul Social Democrat este inacceptabil. Ei se tem că fondurile publice se vor scurge din nou către clientela de partid a PSD și către aripa tradițională din PNL.

Lupta internă din PNL și victoria de etapă

Mesajul publicat pe rețeaua socială analizează și poziția vulnerabilă a președintelui liberal. Tudor Chirilă a descris situația lui Ilie Bolojan drept una tragi-comică. Social-democrații l-ar fi atacat în ambele scenarii. Un refuz l-ar fi transformat într-un politician iresponsabil. Votul favorabil va atrage acuzații despre o presupusă moștenire grea lăsată de propriul său cabinet.

Artistul a subliniat că Bolojan a decontat atât propriile greșeli, cât și erorile miniștrilor PSD. Cu toate acestea, liderul liberal a renunțat la orgoliu. O decizie radicală l-ar fi costat funcția de președinte al partidului.

Chirilă este de părere că Ilie Bolojan s-a protejat politic prin acest vot în Parlament. O respingere a cabinetului ar fi oferit muniție adversarilor săi interni. Artistul i-a numit pe liderii Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu drept „hiene puciste”. Acești politicieni ar fi susținut oricum PSD sub pretextul stabilității. Scopul lor ar fi fost izolarea și înlăturarea lui Bolojan. Prin urmare, decizia sa reprezintă o victorie de etapă în lupta pentru controlul partidului.

Principiile politice și atacul la președintele Nicușor Dan

Concluzia lui Tudor Chirilă vizează direct lipsa de moralitate din politica românească. El a afirmat că principiile ocupă mereu ultimul loc în fața intereselor partidelor.

„E contrar oricăror principii de bună guvernanță să votezi acest guvern, fie și numai pentru Neacșu sau Marinescu. Îmi pare rău de tehnocrații bine intenționați, dar fără sprijin politic vor asigura doar un interimat”, a precizat artistul.

El a avertizat că domenii esențiale precum cultura și educația vor rămâne subfinanțate în următorul buget național. Chirilă susține că societatea românească are nevoie de politicieni care să pună principiile pe primul plan, indiferent de riscurile electorale.

În finalul textului, Tudor Chirilă a lansat un atac dur la adresa șefului statului. El a explicat că publicul aștepta de la Ilie Bolojan o atitudine intransigentă, o calitate absentă la actualul președinte.

„Multă lume ar fi vrut să vadă de la Bolojan, prin votul neacordat acestui guvern, ceea ce nu au văzut niciodată de la Nicușor Dan, țeparul flexibil de la Cotroceni care și-a trădat electoratul și principiile în numele stabilității pesediste”, a concluzionat Tudor Chirilă în mesajul său public.