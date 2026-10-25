Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, trimite corpul de control la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași. Un pavilion al unităţii a fost infestat cu ploşniţe

”Am discutat cu conducerea spitalului şi am vizitat pavilionul în cauză. Din primele constatări, conducerea unităţii sanitare a reacţionat corespunzător: pavilionul a fost eliberat de pacienţi şi au fost demarate procedurile de dezinsecţie şi reabilitare a spaţiilor afectate”, a precizat ministrul Alexandru Rogobete. El a afirmat că a decis să trimită Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru un control la nivelul întregului spital. ”Verificăm dacă toate procedurile sanitare şi măsurile de prevenţie sunt respectate corespunzător. Vreau să fie foarte clar: siguranţa pacienţilor şi a personalului medical nu este negociabilă!”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Nu caut vinovați”

El susţine că astfel de situaţii nu trebuie ascunse, minimalizate sau ignorate, ci trebuie semnalate, investigate şi rezolvate rapid, cu responsabilitate şi transparenţă.

”Nu caut vinovaţi înainte de a avea concluziile verificărilor, dar nici nu voi tolera neglijenţa acolo unde sănătatea oamenilor poate fi pusă în pericol.

Încrederea în sistemul de sănătate se construieşte inclusiv prin modul în care recunoaştem şi corectăm problemele”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iaşi, Cristina Dobre, a recunoscut că au existat probleme într-un pavilion legate de prezenţa ploşniţelor, dar că între timp lucrurile au fost rezolvate.

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