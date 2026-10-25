Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, trimite corpul de control la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași. Un pavilion al unităţii a fost infestat cu ploşniţe

„Nu caut vinovaţi înainte de a avea concluziile verificărilor, dar nici nu voi tolera neglijenţa acolo unde sănătatea oamenilor poate fi pusă în pericol.”

Teo Voicu
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, trimite corpul de control la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași. Un pavilion al unităţii a fost infestat cu ploşniţe

„Nu caut vinovaţi înainte de a avea concluziile verificărilor, dar nici nu voi tolera neglijenţa acolo unde sănătatea oamenilor poate fi pusă în pericol.”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Inspecţia Sanitară de Stat în control la Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi, în urma informaţiilor că un pavilion al acestei unităţi a fost infestat cu ploşniţe. Acesta a fost duminică în vizită în unitatea sanitară pentru a vedea cu ochii săi situația.

”Am discutat cu conducerea spitalului şi am vizitat pavilionul în cauză. Din primele constatări, conducerea unităţii sanitare a reacţionat corespunzător: pavilionul a fost eliberat de pacienţi şi au fost demarate procedurile de dezinsecţie şi reabilitare a spaţiilor afectate”, a precizat ministrul Alexandru Rogobete.
El a afirmat că a decis să trimită Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru un control la nivelul întregului spital.
”Verificăm dacă toate procedurile sanitare şi măsurile de prevenţie sunt respectate corespunzător. Vreau să fie foarte clar: siguranţa pacienţilor şi a personalului medical nu este negociabilă!”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Nu caut vinovați”

El susţine că astfel de situaţii nu trebuie ascunse, minimalizate sau ignorate, ci trebuie semnalate, investigate şi rezolvate rapid, cu responsabilitate şi transparenţă.
”Nu caut vinovaţi înainte de a avea concluziile verificărilor, dar nici nu voi tolera neglijenţa acolo unde sănătatea oamenilor poate fi pusă în pericol.
Încrederea în sistemul de sănătate se construieşte inclusiv prin modul în care recunoaştem şi corectăm problemele”, a adăugat Alexandru Rogobete.
Managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iaşi, Cristina Dobre, a recunoscut că au existat probleme într-un pavilion legate de prezenţa ploşniţelor, dar că între timp lucrurile au fost rezolvate.

Citește și

România are cele mai ieftine alimente din UE. Unde sunt cele mai mari prețuri

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro