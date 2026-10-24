România are cele mai ieftine alimente din UE. Unde sunt cele mai mari prețuri

România este țara cu cele mai mici prețuri la alimente din Uniunea Europeană, cu produse alimentare cu circa 33% mai ieftine decât media UE, arată o analiză realizată de Euronews Business.

Magda Colgiu-David - Senior Editor
România are cele mai ieftine alimente din UE. Unde sunt cele mai mari prețuri

România este țara cu cele mai mici prețuri la alimente din Uniunea Europeană, cu produse alimentare cu circa 33% mai ieftine decât media UE, arată o analiză realizată de Euronews Business.

 

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană atunci când vine vorba despre cele mai mici prețuri la alimente, potrivit unei analize publicate de Euronews Business. Realizatorii au comparat costul cumpărăturilor alimentare în statele europene folosind datele platformei Numbeo.

Conform studiului, România are un indice al prețurilor alimentare de 66,7 puncte, ceea ce înseamnă că produsele alimentare sunt cu 33,3% mai ieftine decât media Uniunii Europene. În clasamentul general, doar Republica Moldova are prețuri mai mici decât România, însă aceasta nu este stat membru al UE.

La polul opus se află Elveția, unde cumpărăturile alimentare sunt cu aproape 90% mai scumpe decât media europeană. Un coș de produse care ar costa 100 de euro la nivelul mediu al Uniunii Europene ajunge la aproximativ 189 de euro în Elveția. Printre cele mai scumpe țări se numără și Islanda, Norvegia, Luxemburg și Danemarca.

Analiza arată că, în general, țările din Europa de Est și Balcani au cele mai reduse costuri pentru cumpărăturile alimentare. După România se situează state precum Bosnia și Herțegovina, Serbia și Macedonia de Nord, unde prețurile rămân mult sub media europeană.

În cazul marilor economii europene, Franța este cea mai scumpă țară pentru cumpărături alimentare, cu prețuri cu 27,5% peste media UE. Germania, Italia și Marea Britanie se află, de asemenea, peste media europeană, în timp ce Spania este singura mare economie occidentală unde alimentele costă mai puțin decât media Uniunii.

Totuși, experții atrag atenția că prețurile mici nu înseamnă neapărat și o povară mai redusă pentru populație. Chiar dacă alimentele sunt mai ieftine în România decât în majoritatea statelor europene, gospodăriile din țările cu venituri mai mici ajung să aloce o parte mai mare din buget pentru hrană decât cele din statele mai bogate.

Potrivit Euronews Business, diferențele dintre state sunt influențate de costurile cu energia, transportul, forța de muncă și nivelul general al economiei, factori care se reflectă direct în prețul final de la raft.

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6 comentarii

  1. magda, dute draga pe centura nu mai scrie articole, orice preturi se raporteaza la puterea de cumparare ai priceput? daca erai jurnalist adevarat cunosteai povestea IEFTIN si SCUMP a lui petre ispirescu. tu insa probabil ai citit carti de dezvoltre personala!

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  2. mediu in UE si cat in Romania, parca mai mare este somajul sau ajutorul in UE decat salariul mediu din Romania daca nu ma insel…

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  3. !00 % cel care a facut statistica asta consuma sau trage ceva pe nas ,la fel cel care poate sa scrie asemenea stire falsa si CARAGHIOASA !

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  4. Or fi, poate, mai ieftine și cu 30% pe medie, dar sigur sunt și cele mai proaste calitativ și dpdv al sanatatii.

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    1. cand ministru Petre Daea a luat monstre desi Mil…nu-i o ciocolata spaniola n-a avut curajul s-o compare pe cea vanduta in Romania decat cu sortimentul spaniol si era inferior calitativ…ca si la auto, una e produsa in tara de origini si alta in delocari…

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  5. Romanii fug din Romania in tarile cu alimentele cele mai scumpe din lume! Misto, cine omoara pe Siret ?

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