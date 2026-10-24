Obiecte din filmul „Cravata galbenă”, expuse gratuit în București

Machete și articole de recuzită din filmul „Cravata galbenă”, dedicat lui Sergiu Celibidache, dar și alte articole interesante pot fi văzute gratuit la Bienala de Scenografie București 2026.

Magda Colgiu-David - Senior Editor
Obiecte din filmul „Cravata galbenă”, expuse gratuit în București

Pe platoul de filmare la Cravata galbenă FOTO Marineci

Machete și articole de recuzită din filmul „Cravata galbenă”, dedicat lui Sergiu Celibidache, dar și alte articole interesante pot fi văzute gratuit la Bienala de Scenografie București 2026.

Bucureștenii care nu au ajuns încă la Bienala de Scenografie București 2026 mai au la astazi și mâine pentru a descoperi unele dintre cele mai interesante exponate dedicate lumii teatrului și cinematografiei. Printre atracțiile ediției se numără obiecte de recuzită și machete folosite în filmul „Cravata galbenă”, producția inspirată din viața marelui dirijor Sergiu Celibidache.

Expoziția face parte din cea de-a doua ediție a Bienalei de Scenografie, desfășurată între 16 și 25 octombrie. Evenimentul reunește peste 100 de proiecte selectate din mai mult de 40 de țări. Capitala a fost timp de zece zile un veritabil laborator dedicat scenografiei, designului de costume, arhitecturii teatrale și artei spectacolului vizual.

Expoziții în mai multe spații

Vizitatorii pot vedea nu doar exponate din filmul dedicat lui Celibidache, ci și telefoane cu disc, partituri vechi, costume, schițe de decor, instalații și numeroase obiecte care dezvăluie procesul de creație din spatele spectacolelor și filmelor.

Expozițiile sunt găzduite în mai multe puncte culturale din centrul Bucureștiului, inclusiv în fostul restaurant CINA, situat lângă Ateneul Român, la Hubul deGalben, la Galeria Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Modul Cărturești și ESHTE.

Tema ediției din acest an este „W.O.R.K. – Women. Oppression. Resistance. Knowledge”, un proiect curatoriat de Irina Moscu, care explorează rolul muncii invizibile din spatele actului artistic și contribuția scenografilor la construirea universurilor pe care publicul le vede pe scenă sau pe marele ecran.

Organizată în parteneriat cu Festivalul Național de Teatru, Bienala de Scenografie a inclus conferințe, ateliere, întâlniri cu artiști și lansări de carte, transformând Bucureștiul într-o adevărată capitală a artelor spectacolului pentru câteva zile

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