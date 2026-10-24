Putin îl primește la Moscova pe președintele Iranului. Discuții cruciale pe fondul tensiunilor cu SUA și Israel

Relația tot mai strânsă dintre Rusia și Iran intră într-o nouă etapă odată cu vizita pe care președintele iranian Masoud Pezeshkian o va efectua la Moscova, unde urmează să se întâlnească marți cu liderul rus Vladimir Putin. Informația a fost confirmată de media iraniană și de oficiali de la Teheran, care au precizat că vizita coincide cu summitul Forumului Țărilor Exportatoare de Gaze organizat în capitala rusă.

Iranul și Rusia și-au întărit prietenia

Potrivit ambasadorului Iranului în Rusia, Kazem Jalali, cei doi șefi de stat vor discuta despre cooperarea economică dintre cele două țări, dar și despre dosare geopolitice și internaționale aflate în prim-plan.

Întâlnirea are loc într-un context internațional extrem de tensionat, scrie News.ro. Iranul și Rusia, ambele vizate de sancțiuni occidentale ample, și-au consolidat semnificativ relațiile economice și politice în ultimii ani, mai ales după invazia rusă din Ucraina din 2022.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a anunțat că dialogul dintre Moscova și Teheran va continua săptămâna viitoare „în prezența președinților” celor două state, după o serie de contacte diplomatice intense desfășurate în ultimele zile. Oficialul iranian a afirmat recent că nivelul cooperării dintre cele două țări nu a fost niciodată atât de ridicat.

Dosarul Orientului Mijlociu, pe agenda discuțiilor

Vizita lui Pezeshkian la Moscova vine în timp ce negocierile dintre Iran și Statele Unite se află într-un impas, iar amenințările reciproce dintre Teheran, Washington și Israel s-au intensificat în ultimele săptămâni. Potrivit surselor citate de AFP și presa iraniană, situația de securitate din Orientul Mijlociu va reprezenta unul dintre principalele subiecte ale convorbirilor dintre Putin și omologul său iranian.

La începutul lunii octombrie, Vladimir Putin a transmis că Rusia este dispusă să contribuie la eforturile de mediere dintre Iran și Statele Unite, încercând să joace un rol diplomatic într-o regiune aflată sub presiunea unui nou val de confruntări.

Întâlnirea de la Moscova este urmărită cu atenție atât de capitalele occidentale, cât și de actorii regionali, în condițiile în care Rusia și Iranul își coordonează tot mai des pozițiile pe teme strategice, energetice și de securitate, într-un moment în care echilibrul de forțe din Orientul Mijlociu este supus unor schimbări majore.