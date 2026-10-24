A murit Viorel Păunescu. Fostul președinte al Stelei avea 91 de ani

Steaua București și fotbalul românesc sunt în doliu după moartea lui Viorel Păunescu. Fostul președinte al clubului din Ghencea a fost unul dintre oamenii care au marcat istoria grupării roș-albastre după 1990

Magda Colgiu-David - Senior Editor
A murit Viorel Păunescu. Fostul președinte al Stelei avea 91 de ani

sursa foto GSP

Steaua București și fotbalul românesc sunt în doliu după moartea lui Viorel Păunescu. Fostul președinte al clubului din Ghencea a fost unul dintre oamenii care au marcat istoria grupării roș-albastre după 1990

Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei București în perioada 1998-2003, a încetat din viață sâmbătă, 24 octombrie, la vârsta de 91 de ani. Informația a fost anunțată de Gazeta Sporturilor. Sursa citată amintește că fostul oficial al clubului din Ghencea avea probleme grave de sănătate și se lupta de mai mulți ani cu boala Alzheimer.

Viorel Păunescu devenise o apariție tot mai rară în spațiul public în ultimii ani. Fostul conducător al Stelei era vizitat frecvent de Victor Pițurcă, antrenorul cu care a colaborat în perioada în care s-a aflat la conducerea clubului.

Născut la Fărcășești, Viorel Păunescu a avut o legătură strânsă cu sportul încă din tinerețe. Înainte de a deveni om de afaceri și conducător de club, el a practicat handbalul. A jucat atât pentru Steaua, cât și pentru Dinamo, fiind inclus și în naționala României de handbal în 11.

Numele său rămâne însă legat în primul rând de transformările prin care a trecut clubul Steaua la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000. Conform GSP, el a preluat echipa de fotbal de la Ministerul Apărării Naționale și a înființat AFC Steaua, structură care ulterior a fost înlocuită de societatea comercială ce avea să fie asociată cu numele lui Gigi Becali.

În ultimii ani, Viorel Păunescu a continuat să fie o voce ascultată în disputele privind identitatea și palmaresul Stelei. Într-un interviu acordat în 2023, el afirma că „Steaua este cea a Armatei”, declarație care a alimentat dezbaterea privind continuitatea dintre CSA Steaua și FCSB.

Pe lângă activitatea din fotbal, Viorel Păunescu a avut o carieră importantă în afaceri, în special în domeniul turismului. „Toată viaţa mea a fost o muncă fără pauză”, declara acesta într-un interviu mai vechi, citat de Gazeta Sporturilor.

Moartea sa închide un capitol important din istoria recentă a Stelei și a sportului românesc

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